لليوم الثاني.. أمير قطر يستقبل المعزين في وفاة الأمير الوالد

لليوم الثاني على التوالي، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الثلاثاء- في قصر لوسيل، جموعا من المعزين في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي هذا السياق، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يرافقهم وفودهم الرسمية، حيث قدموا واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما استقبل الشيخ تميم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونائب رئيس الاتحاد السويسري إغنازيو كاسيس، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الذين قدموا بدورهم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد.

وكان أمير قطر استقبل أمس جموعا من الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، لتقديم التعازي في وفاة الفقيد الأمير الوالد.

كما استقبل أمس عددا من قادة ورؤساء الدول من بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ووفد سعودي ضم وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد آل سعود، والرئيس السوري أحمد الشرع.

كذلك استقبل الشيخ تميم أمس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس العراق نزار آميدي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد.

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واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو الذي قدم التعازي في وفاة الأمير الوالد.

وعلى صعيد متصل، تلقى أمير قطر برقيات تعزية واتصالات هاتفية من عدد من رؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات، الذين عبروا عن صادق مواساتهم لقطر قيادة وشعبا، كما توالت رسائل التعزية عبر الحسابات الرسمية للقادة في مختلف أرجاء العالم على منصة "إكس".

يُذكر أن الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام، بدأت يوم الأحد 12 يوليو/تموز 2026، مع تنكيس الأعلام، كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدءا من يوم أمس الاثنين، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.