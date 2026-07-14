كاتس: تدمير غزة سياسة مدروسة ويمنحني شعورا جيدا

تفاخَر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -خلال جولة في شمال قطاع غزة– بالدمار الذي لحق به، معتبرا أنه "نتيجة سياسة مدروسة"، وقال إن مشاهدته تمنحه شعورا جيدا.

وقال كاتس -في مقابلة أجريت خلال الجولة ونشرتها القناة 14 الإسرائيلية مساء أمس الاثنين- إنه يعتزم إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في القطاع.

وردا على سؤال عن شعوره تجاه مشهد الدمار في غزة، أجاب كاتس بلا تردد: "إنه شعور جيد، أليس كذلك؟"، زاعما أن هذا كله (الدمار) جاء "نتيجة سياسة مدروسة هدفت إلى إزالة التهديدات".

وأضاف: "بدلا من أسلوب المداهمة -الدخول والخروج- أصبح الجيش الإسرائيلي في الداخل، والمخربون في الخارج، والمنازل مدمرة".

وقالت القناة 14 إن أكثر اللحظات إثارة خلال الجولة كانت عندما طرح كاتس هدفا إستراتيجياً جديدا، يتمثل في إقامة وجود يهودي دائم في شمال قطاع غزة.

وقال كاتس "أنوي إقامة 3 من نوى ناحال" في المواقع التي كانت قائمة في شمال قطاع غزة قبل الانسحاب الإسرائيلي منه عام 2005.

و"نوى ناحال" هي مجموعات شبابية ذات طابع عسكري استيطاني، استُخدمت تاريخيا لإنشاء تجمعات سكنية أو مستوطنات جديدة، ثم تحولت إلى بلدات مدنية.

وادعى كاتس أن هذه الخطوة ضرورية من الناحية الأمنية، وزعم أن من شأن ذلك أن يعزز السيطرة والدفاع عن البلدات.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت -حتى الأحد الماضي- عن استشهاد 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.