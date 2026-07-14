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فيديو مؤثر وصور.. فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال

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اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
فلسطينيون يحاولون إنقاذ مممتلكات عائلة لأسامه عيسى مسعف قبيل هدم منزله من قبل جيش الاحتلال (الجزيرة)
Published On 14/7/2026

أظهر مقطع فيديو، صوره ناشطون، عشرات الفلسطينيين يهبون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات عائلة فلسطينية قبيل هدم منزلها.

وبينما تسابق الفلسطينيون لإخراج أثاث ومقتنيات المنزل، كانت صاحبته تصرخ حزنا على مصير منزلها.

ووقعت عملية الهدم في منطقة الديرات إلى الشرق من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، واستهدفت منزل المواطن أسامة مسعف، بذريعة بنائه دون ترخيص من سلطات الاحتلال.

وقال مصدر محلي في القرية -للجزيرة نت- إن مساحة المنزل المستهدف 230 مترا مربعا وكانت تقطنه عائلتان مكونتان من 12 فردا، مشيرا إلى أن الهدم طال أيضا بئر مياه يتسع لـ 200 كوب (متر مكعب) مياه.

اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
الاحتلال لم يمنح عائلة مسعف وقتا كافيا لإخلاء محتويات منزلها (الجزيرة)
اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
فلسطينيون يراقبون هدم منزل عائلة مسعف من مكان قريب (الجزيرة)
اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
جيش الاحتلال هدم إضافة إلى المنزل بئر يتسع لمائتي متر مكعب من المياه (الجزيرة)
اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
يقع المنزل في منطقة الديرات  جنوب الخليل وشيد بمساحة 230 مترا مربعا (الجزيرة)
اليات الاحتلال تبدأ بهدم منزل المواطن اسامه عيسى مسعف في منطقة الديرات مساحة المنزل 230 متر مربع يأوي عائلتين مكونه من 12 فرد بالاضافة لهدم بئر مياه بسعة 200 كوب مياه
عائتان مكونتان من 12 فردا أصبحتا في العراء بعد هدم المنزل (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة

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