فيديو مؤثر وصور.. فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال

أظهر مقطع فيديو، صوره ناشطون، عشرات الفلسطينيين يهبون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات عائلة فلسطينية قبيل هدم منزلها.

وبينما تسابق الفلسطينيون لإخراج أثاث ومقتنيات المنزل، كانت صاحبته تصرخ حزنا على مصير منزلها.

ووقعت عملية الهدم في منطقة الديرات إلى الشرق من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، واستهدفت منزل المواطن أسامة مسعف، بذريعة بنائه دون ترخيص من سلطات الاحتلال.

وقال مصدر محلي في القرية -للجزيرة نت- إن مساحة المنزل المستهدف 230 مترا مربعا وكانت تقطنه عائلتان مكونتان من 12 فردا، مشيرا إلى أن الهدم طال أيضا بئر مياه يتسع لـ 200 كوب (متر مكعب) مياه.