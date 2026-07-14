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ترمب يدعو لتعيين شقيقة ليندسي غراهام بمجلس الشيوخ

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FILE PHOTO: Republican presidential candidate U.S. Senator Lindsey Graham stands with his sister Darline Graham Nordone after formally announcing his campaign for the 2016 Republican presidential nomination in his hometown Central, South Carolina June 1, 2015. REUTERS/Christopher Aluka Berry/File Photo
صورة أرشيفية للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مع شقيقته دارلين غراهام نوردون (رويترز)
Published On 14/7/2026
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آخر تحديث: 01:35 (توقيت مكة)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر إلى تعيين دارلين غراهام نوردون شقيقة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام خلفا مؤقتا له في مجلس الشيوخ بعد وفاته المفاجئة.

وقال ترمب -في منشور على منصته "تروث سوشيال" أمس الاثنين- إن تعيين نوردون سيكون "تكريما رائعا لليندسي الذي أحبها كثيرا".

وتتيح وفاة غراهام المفاجئة عن 71 عاما لحاكم الولاية تعيين خلف مؤقت له، يتولى المقعد حتى انتهاء ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان غراهام من أبرز الأصوات الجمهورية في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، وحليفا مقربا من ترمب.

ولم يتزوج غراهام ولم ينجب، وكانت تربطه علاقة وثيقة بشقيقته دارلين التي تولى رعايتها وتبنّاها قانونيا بعد وفاة والديهما، عندما كان في أوائل العشرينيات من عمره.

وقد تقرر إجراء انتخابات تمهيدية خاصة للحزب الجمهوري يوم 11 أغسطس/آب المقبل لاختيار مرشح لمقعد غراهام في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ويُتوقع أن تشهد المنافسة على المقعد اهتماما واسعا داخل الحزب الجمهوري في ظل دراسة عدد من الشخصيات البارزة في الولاية خوض السباق لخلافة غراهام.

المصدر: الفرنسية

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