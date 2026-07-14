11 قتيلا جراء أمطار غزيرة في باكستان

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم الليلة الماضية، إثر انهيار سقف منزل مبني من الطوب بسبب أمطار غزيرة في شمال غرب باكستان، حسبما أفادت الشرطة وفرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، وفقا لما ذكره بلال فايزي من دائرة الطوارئ في الإقليم، مضيفا أن فرق الإنقاذ انتشلت 11 جثة، معظمها لنساء وأطفال، وسلّمتها إلى ذويهم لدفنها.

كما شهدت منطقة غيلغيت-بالتستان شمال باكستان أمطارا موسمية غزيرة أمس، مما أدى إلى انهيارات أرضية أغلقت العديد من الطرق وألحقت أضرارا بالمنازل، وفقا لبيان صادر عن دائرة الطوارئ الإقليمية.

ونصحت الحكومة السياح بتجنب السفر إلى شمال باكستان بسبب خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة.

وتشهد باكستان أمطارا موسمية غزيرة كل عام، تتسبب غالبا في فيضانات وانهيارات أرضية تُخلّف وفيات وأضرارا واسعة النطاق.

وفي عام 2022، غمرت أمطار موسمية وفيضانات غير مسبوقة ما يقرب من ثلث البلاد، مما أسفر عن مقتل 1739 شخصا، وتسبب في أضرار تُقدّر بنحو 30 مليار دولار.