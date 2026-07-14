أخبار|فلسطين

حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي

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BRUCHIN, WEST BANK - JULY 30: Mobile home caravans comprise about half of the illegal Israeli settler outpost of Bruchin July 30, 2004 in the central West Bank. According to the left-wing Israeli movement Peace Now, outpost growth has continued unchecked despite Israel's promise 14 months ago when it agreed , in compliance with Washington's Road Map, to freeze settlement activity and dismantle settlement outposts that had been erected after March 2001. (Photo by David Silverman/Getty Images)
حركة السلام الآن: 500 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات غير قانونية بالضفة (غيتي)
Published On 14/7/2026

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.

ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة "عملاقة" تهدف إلى توسيع المستوطنات و"تغيير وجه المنطقة".

ووُقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة "أراضي إسرائيل" يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة، وصف شمالي الضفة الغربية، خلال التوقيع بأنه "السقف الذي يحمي الدولة (إسرائيل)".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ومجلس المستوطنات "إجرامي تهويدي خطير وتصعيد في حرب الاحتلال المسعورة ومساعيه للسيطرة على الضفة الغربية وابتلاع أراضيها وتهجير سكانها".

وحذّرت حماس -في بيان- من تداعيات "الاتفاق الاستيطاني الذي يأتي استغلالاً للدعم الأمريكي والصمت الدولي إزاء سياسات الاحتلال الرامية لابتلاع الضفة الغربية".

ووفق منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 250 ألفًا يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحذر من أنها تقوّض فرص حل الدولتين.

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المصدر: الجزيرة + الأناضول

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