صور أقمار صناعية تكشف اتساع فيضانات غوانغشي جنوب الصين

اجتاحت فيضانات واسعة في الأيام الماضية مناطق من إقليم غوانغشي جنوبي الصين، وغمرت قرى وأراضي زراعية ومواقع صناعية في محيط مدينتي غويغانغ وهنغتشو، في حين أعلنت السلطات الصينية تضرر شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق في عدد من البلدات، جراء أمطار غزيرة وصفتها بأنها تاريخية ونادرة.

وأظهرت صور أقمار صناعية، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، من القمرين الأوروبيين "سينتينال-1" و"سينتينال-2″، اتساع آثار الغمر والترسبات الطينية عبر مجاري الأنهار والسهول المنخفضة والمناطق السكنية والصناعية، مقارنة بصور التقطت قبل نحو أسبوعين من الفيضانات.

المياه تتجاوز مجاري الأنهار

كشفت المقارنة بين صور التقطها "القمر سينتينال-2" في 28 يونيو/حزيران الماضي وأخرى في 12 يوليو/تموز الجاري تغيرا واسعا في ضواحي مدينة غويغانغ، إذ تحولت مياه النهر إلى اللون البني المحمل بالطمي، وامتدت خارج أجزاء من مجراها المعتاد باتجاه الأراضي المنخفضة والحقول والتجمعات العمرانية غرب المدينة وجنوبها الغربي.

وتُظهر الصورة الأحدث نطاقا متصلا من المياه والرواسب يغطي الأراضي الواقعة بين القنوات النهرية والطرق والقرى، بينما يمتد القطاع المتأثر المرئي لأكثر من 15 كيلومترا في أحد المشاهد، من دون أن يمثل ذلك حصرا كاملا لنطاق الفيضانات، بسبب السحب التي حجبت أجزاء من المنطقة وخروج مساحات أخرى عن حدود الصور المتوفرة.

كما تُظهر المياه المحملة بالطمي وهي تعبر قنوات فرعية ومناطق زراعية كانت تبدو خضراء في الصورة السابقة، بما يشير إلى تجاوز الفيضان مجرى النهر الرئيسي ووصوله إلى السهول المنخفضة المحيطة به.

قرى ومصانع داخل نطاق الغمر

وفي منطقة هانغتشو شرق الصين بمدينة ناننينغ، تُظهر المقارنة بين صور 28 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز الجاري تشكُّل مسار واسع للغمر غربي النهر الرئيسي، وانتشار المياه والترسبات الطينية عبر أراض زراعية وقرى وطرق محلية، بعدما كانت المنطقة تظهر قبل الفيضان كمساحات خضراء تتخللها قنوات مائية محدودة.

ويظهر أثر الفيضان في الصورة الأحدث على هيئة شريط بني واسع يمتد من المناطق الريفية شمالا باتجاه التجمعات السكنية والطرق جنوبا، ويتخلله عدد من المباني والقرى التي أحاطت بها المياه أو الرواسب.

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كما توثق الصور وصول الغمر إلى محيط مجمع صناعي لإنتاج الأخشاب جنوب غربي غويغانغ، إذ انتشرت المياه والطمي بين المستودعات والمنشآت وحول طرق الوصول والأراضي المجاورة، في حين ظلت أسطح المباني الرئيسية ظاهرة. ولا تسمح الصور بتحديد حجم الأضرار داخل المنشآت، لكنها توضح تأثر محيط المجمع والطرق المؤدية إليه.

وتدعم صور رادارية من القمر "سينتينال-1" هذا الرصد، إذ تكشف المقارنة بين 4 و11 يوليو/تموز الجاري ظهور مساحات داكنة جديدة ومتواصلة حول منشأة صناعية أخرى والأراضي المحيطة بها، وهي تغيرات تتوافق مع تجمع المياه فوق الأسطح المنخفضة والحقول.

وتظهر تغيرات واسعة كذلك حول خزان يونبياو في هانغتشو، حيث تحوّل لون مياه الخزان والمجرى الخارج منه إلى البني الكثيف، وامتدت الترسبات على طول المسار المتجه نحو المناطق السكنية أسفل الخزان، مقارنة بالمشهد السابق الذي ظهرت فيه الأراضي أكثر خضرة والمجاري المائية أضيق.

وتتقاطع الأدلة البصرية مع بيان رسمي نشرته وزارة إدارة الطوارئ الصينية نقلا عن إدارة الطوارئ في غوانغشي، جاء فيه أن منطقتي بينيانغ وهانغتشو تعرضتا لأمطار متواصلة شديدة التطرف تحت تأثير إعصار مايساك، مما تسبب في حالات طوارئ متفاوتة بعدد من البلدات.