أول زيارة خارجية.. الزيدي يلتقي ترمب في البيت الأبيض

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بعد أن دعمه في ترشحه للمنصب، وذلك في أول زيارة خارجية يجريها الزيدي منذ توليه منصبه.

وتأتي الزيارة في حين تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران.

ويرافق الزيدي وفد رسمي في زيارة تستمر أسبوعا، يلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين وممثلي شركات نفط وطاقة، في إطار مساعيه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات.

وصرح مكتب الزيدي في بيان بأن هدف الزيارة هو "تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية"، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة في العراق الغني بالنفط.

ملف سلاح الفصائل

ويُرجَّح أن يطغى ملف إيران على مناقشات اليوم بين ترمب والزيدي، خصوصا أن العراق يتعرض لضغوط لنزع سلاح فصائل مسلحة مدعومة من إيران، التي شن بعضها هجمات على قواعد أمريكية ومنشآت دبلوماسية بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وكان الزيدي قد كتب -في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل زيارته الولايات المتحدة- أن حكومته "ملتزمة بضمان احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة"، مؤكدا أن العراق "اختار طريق التنمية بدلا من الانخراط في المحاور والصراعات الإقليمية".

وحددت الحكومة العراقية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل موعدا نهائيا للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق. وكان التحالف قد قلص حجم قواته تدريجيا في العراق بعد سنوات من مساندة السلطات العراقية في مكافحة تنظيم الدولة.

ورغم إعلان بعض الفصائل استعدادها للتعاون مع الحكومة، فلا تزال مجموعات أخرى ترفض التخلي عن سلاحها.

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وقبل اجتماع المكتب البيضاوي، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في إدارة ترمب قوله إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات مدروسة بناء على جهود العراق لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران داخل حدوده، وفق تعبيره.

مباركة ترمب

وحظي الزيدي بمباركة ترمب، رغم كونه رئيسا لمجلس إدارة "بنك الجنوب الإسلامي" الذي كان من المؤسسات المالية التي حظرها البنك المركزي العراقي عام 2024 من التعامل بالدولار، وذلك بضغوط أمريكية لمكافحة غسيل الأموال وتحويلها إلى إيران.

وبرز علي الزيدي -رجل الأعمال الذي لا يملك خلفية سياسية- مرشحا توافقيا في العراق، بعد أشهر من الجمود بشأن رئاسة الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.

وعند تنصيب الزيدي رسميا رئيسا للوزراء مكلفا في أبريل/نيسان الماضي، قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها "بداية فصل جديد هائل بين بلدينا. ازدهار واستقرار ونجاح لم يسبق له مثيل".

ومنذ تولي الزيدي منصبه، أظهر علنا التزامه بمكافحة الفساد، وشنت حكومته حملات دهم، واعتقلت عشرات النواب الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين متهمين بالفساد، ومنهم مقربون لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.