استقالة رئيسة الوزراء الأوكرانية ضمن تعديل حكومي أمر به زيلينسكي

استقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، ضمن تعديل حكومي أمر به الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووافق البرلمان الأوكراني على استقالة سفيريدينكو خلال جلسة تصويت عقدها اليوم الثلاثاء.

ولم يعلن زيلينسكي حتى الآن اسم رئيس الوزراء الجديد، مكتفيا بالقول إن أوكرانيا تتجه إلى "تغيير سياستها الإستراتيجية" في ظل "تحديات ومهام جديدة".

وتولت سفيريدينكو رئاسة الحكومة في يوليو/تموز 2025، وقادت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق استثمار المعادن، الذي أُبرم مع واشنطن عقب لقاء شهد توترا بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي.

ويأتي التعديل الحكومي في ظل استمرار الحرب ضد روسيا منذ أكثر من أربع سنوات، إذ كثفت موسكو هجماتها الصاروخية على أوكرانيا، بينما تعمل كييف على خطط لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز "باتريوت" داخل أراضيها.

توزيع مسؤوليات جديدة

وكان زيلينسكي أعلن نهاية الأسبوع عزمه إجراء تعديل حكومي يشمل توزيع مسؤوليات جديدة في السياسة الخارجية، واقترح على سفيريدينكو تولي مهمة جديدة تتعلق بإدارة العلاقات مع "شريك رئيسي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في حين أكدت سفيريدينكو أنها حققت "نتائج ملموسة" خلال فترة توليها المنصب.

ورجحت وسائل إعلام أوكرانية تعيين سيرغي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية "نافتوغاز" الحكومية، خلفا لها، بعدما أشاد زيلينسكي بـ"قيادته الفعالة" خلال لقاء جمعهما نهاية الأسبوع.

وتعد ملفات الطاقة من أبرز أولويات الحكومة الأوكرانية، بعدما تعرضت البنية التحتية للطاقة لهجمات روسية تسببت في انقطاعات واسعة خلال الشتاء الماضي.

وتعتبر سفيريدينكو ثاني امرأة أوكرانية تشغل منصب رئاسة الوزراء بعد يوليا تيموشينكو (2007–2010).