3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة

قالت مصادر طبية للجزيرة إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أسفرت، اليوم الاثنين، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال مراسل الجزيرة غازي العالول إن أبرز الاستهدافات كان قصفا من مسيّرة إسرائيلية لشاب على درّاجة نارية بصاروخين في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قولها إن الشاب هو أسامة نعيم شملخ (28 عاما)، مضيفة أن 9 مدنيين آخرين أصيبوا في الغارة.

وفي شمال غربي المدينة، أصيب 4 من أفراد الشرطة بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط دوار التوام.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر.

وأضاف أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مركبة على طريق الرشيد في بلدة الزوايدة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأصيب شاب بجروح طفيفة إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في بناية بمخيم المغازي.

وخلال الساعات الماضية، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل السكان شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه مخيم حلاوة، الذي يؤوي آلاف النازحين شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، دون وقوع إصابات.

توسيع "المنطقة الصفراء"

وأشار مراسل الجزيرة إلى توسعة الاحتلال اليومية لمناطق احتلاله داخل قطاع غزة والتي تعرف باسم "المنطقة الصفراء".

وقال إنه جرى خلال الليلة الماضية واليوم تحريك الكتلة الإسمنتية في منطقة حي الشجاعية، وباتت على مسافة 200 متر فقط من شارع صلاح الدين الرئيسي في قطاع غزة.

إعلان

وأضاف أن ذلك يعني عمليا خروج الشارع الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه عن العمل خشية الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين.

في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، باغتيال مصطفى العويصي، جنوبي قطاع غزة الأحد، بدعوى "محاولته تهريب معدات عسكرية إلى غزة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن العويصي "تاجر حاول تهريب معدات عسكرية إلى القطاع".

ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الأحد، عن استشهاد 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.