27 قتيلا جراء حريق مطعم في بانكوك

لقي 27 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأُصيب عدد آخر، في حريق اندلع مساء اليوم الأحد داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، في تصريحات متلفزة من موقع الحادث، إن فرق الإنقاذ نقلت 27 جثة من موقع الحريق، مشيرا إلى أن عددا من المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف رئيس الوزراء أن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق، مؤكدا أن ملابساته لا تزال قيد التحقيق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين تايلانديين أن الحريق اجتاح المطعم في وقت متأخر من مساء الأحد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في مطعم "رونج بير نا لات براو"، الذي يقع بحي تشاتوتشاك شمالي بانكوك، والذي يُعد من المواقع المعروفة في العاصمة التايلاندية، في حين لم تصدر السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث أو هوية الضحايا.