هل وثّق طيار كويتي هجوما إيرانيا على قاعدة أمريكية؟

نشرت حسابات عربية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه صُوّر من داخل طائرة مدنية كويتية ويوثق لحظة تحليق صواريخ إيرانية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت.

ويظهر في المقطع جناح طائرة تحلق ليلا فوق منطقة سكنية، وبجانبها تتحرك عدة مقذوفات في السماء، في مشهد قدمته الحسابات باعتباره تصويرا جويا لهجوم إيراني.

وتزامن انتشار الفيديو مع هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأحد، واستهدفت كلا من الكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن، وقالت إيران إنها تأتي ردا على هجمات أمريكية على إيران الليلة الماضية.

كيف انتشر المقطع؟

نشر الفيديو حساب يحمل اسم "شعيب" (Shoaib) على منصة إكس، أمس السبت 11 يوليو/تموز 2026، مدعيا أن طيارا يقود طائرة كويتية صوّره بهاتفه خلال استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت.

وحصد المنشور نحو 790 ألف مشاهدة، وأعاد حساب يحمل الاسم "أبو عمار العماري" نشر تلك المزاعم بالنص نفسه تقريبا، وتجاوز الفيديو عبر حسابه مليون مشاهدة، كما شارك المقطع حسابات ناطقة بالإسبانية ولغات أخرى.

ما حقيقة المقطع؟

بدأت وحدة المصادر المفتوحة التحقق بتتبع العبارات المرفقة بالنسخ المتداولة لمقطع الفيديو، لكن لم تقدم الحسابات أي معلومة عن اسم القاعدة أو شركة الطيران، كما لم يظهر البحث بالكلمات المفتاحية أي صور أو مقاطع فيديو مطابقة لما ورد في المقطع المتداول.

وأخضعت الوحدة لقطات ثابتة من الفيديو لعدد من أدوات فحص المحتوى الاصطناعي، وأظهرت النتائج مؤشرات مرتفعة للغاية على أن المشاهد مولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ صنفت إحدى الأدوات الصورة باعتبارها محتوى اصطناعيا بنسبة 100%.

وأظهرت المشاهد كذلك عدة اختلالات بصرية، من بينها عدم استقرار تفاصيل جناح الطائرة وحوافه، وتشابه الأجسام المضيئة بصورة غير طبيعية، إضافة إلى عدم وجود آثار ناتجة عن ارتطام الصواريخ عند سقوطها على الأرض.

إعلان

كما بدا الصوت المصاحب مركبا وغير متسق مع بيئة تسجيل حقيقية من داخل طائرة مدنية، إذ تغيب عنه الضوضاء الطبيعية المتوقعة داخل المقصورة، ويظهر بإيقاع ونبرة أقرب إلى الأصوات الاصطناعية المستخدمة في المقاطع المولّدة.

الكويت تعلن التصدي لأهداف معادية

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح الأحد، أنها تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وذكر الجيش الكويتي -في بيان- أن أصوات الانفجارات إن سُمعت، فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الكويتي أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة صبحان، وذلك من الساعة الثالثة حتى الرابعة من مساء اليوم.