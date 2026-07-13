منها العدالة الانتقالية والتشريع.. ما أولويات النواب في مجلس الشعب السوري الجديد؟

تباينت الأولويات لدى أعضاء مجلس الشعب السوري على هامش انعقاد جلسته الأولى – أمس الأحد – والتي تمخضت عن انتخاب رئيس المجلس ونوابه وأمين سره.

ووفق ما رصد مراسل "سوريا الآن"، فإن أولويات أعضاء المجلس تنوعت ما بين العدالة الانتقالية، ومراجعة القوانين والمراسيم الصادرة خلال الأشهر الماضية، وكتابة الدستور، ووضع قانون انتخابات وحياة سياسية، وتوفير الخدمات، وغيرها من الملفات التي يتداولها السوريون منذ سقوط نظام الأسد المخلوع.

العدالة الانتقالية والأولوية تشريعية

وقال النائب عن منطقة الأتارب بريف حلب، أحمد محمود عبد الله إن "الأولوية لإقرار قانون العدالة الانتقالية، الذي يشكل هاجس السوريين"، مضيفا أن ملف العدالة الانتقالية يمس آلام وآمال السوريين ما يفرض العمل عليه سريعا.

وأوضح عبد الله -محام وقاض سابق- أن العمل بهذا الملف "يتناول من يستحقون العقوبات الرادعة على الجرائم التي ارتكبوها، ومن يفرض عليه جبر الضرر لارتكابهم ضررا ماديا مدنيا، وفئة يجب التسامح معها، وهم من المستضعفين ممن كانوا موظفين في مؤسسات النظام المخلوع".

وأشار عبد الله إلى وجود قوانين تحتاج إلى إلغاء وأخرى إلى تعديل، مضيفا أن هناك إمكانية لاقتراح قوانين من السلطة التنفيذية وقوانين من أعضاء مجلس الشعب.

أما النائب عن منطقة ازرع في درعا، محمد المذيب يرى أن الأولوية لحقبة جديدة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتلاءم مع النهوض بسوريا، مشيرا إلى أن الأولوية لصياغة الدستور والذي يتطلب وقتا بسبب التنوع المجتمعي في سوريا.

صوت المصابين

بدوره قال النائب عن محافظة إدلب، مصطفى عكوش إن الأولوية لتطوير النظام التعليمي والاهتمام بالجوانب التطبيقية في الجامعات السورية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية ونشر الأتمتة لتسهيل الخدمات للسوريين.

وأكد عكوش -مصاب حرب ومحاضر في جامعة إدلب- أنه سيمثل صوت المصابين خلال سنوات الثورة السورية، كما سيمثل صوت كل السوريين.

سوريا لكل السوريين

بدورها، رأت النائبة عن محافظة الحسكة فصلة يوسف أن "الأولويات كثيرة حاليا، والبلد بحاجة إلى خدمة الكهرباء"، موضحة أنه في الحسكة حتى اليوم توجد مشكلة مياه، والكهرباء قليلة، كما اعتبرت أن إقرار دستور عصري لسوريا أمر مهم جدا، دستور يضمن حقوق جميع السوريين.

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وأضافت فصلة لمراسل "سوريا الآن": "نأمل أن يكون العهد الجديد عهدا للحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وأن تكون سوريا لكل السوريين" مشددة على أهمية "التشاركية لكل المكونات السورية في السلطة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة".

وقالت يوسف: "أنا كردية موجودة اليوم في البرلمان، والكرد لهم حقوقهم، وسأحاول قدر المستطاع الدفاع عن المكونات وكل السوريين".

وقال النائب عن منطقة تل أبيض في الرقة، خليل عيسى الكنعو، إن الأولوية هي لبناء الإنسان، مشيرا إلى أن بناء الفرد في المجتمع عقديا وعلميا واجتماعيا يطور البلد، مضيفا أنه لا تقوم أمة إلا ببناء الإنسان وتأهيله.

وانتخب مجلس الشعب السوري في أولى جلساته، عبد الحميد العواك رئيسا له، ومصطفى موسى ومادونا بشارة نائبين للرئيس في تلك الجلسة.

وشهدت الجلسة حضور 206 أعضاء من أصل 210 أعضاء، في ظل شغور أربعة مقاعد، ثلاثة منها مخصصة لمحافظة السويداء التي لم تنظم فيها انتخابات، إضافة إلى مقعد عضو محافظة إدلب محمد كلثوم، الذي توفي منتصف يونيو/حزيران الماضي إثر أزمة قلبية.