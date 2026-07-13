مع تواصل جهود الإنقاذ.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة إلى 4 وفيات في دير الزور

تواصل فرق الإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني السوري، بالتعاون مع فرق وزارة الدفاع والأهالي، عمليات البحث في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب حادثة غرق العبّارة النهرية ليلة أمس الأحد، إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى انجرافها واصطدامها بالجسر الحربي الجديد.

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الحادثة إلى 4 وفيات (3 أطفال وشاب)، وذلك بعدما عثر الأهالي على جثمان شاب في مجرى النهر قرب قرية "جديد بكارة" بريف دير الزور الشرقي، والتي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن موقع الاصطدام، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل الجثمان إلى المستشفى الوطني في المدينة.

وفي سياق متصل، تعرض أحد الغطاسين من عناصر فرق الإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني، لإصابة برضوض صباح اليوم أثناء مشاركته في عمليات البحث المستمرة منذ نحو 17 ساعة تحت الجسر العائم الجديد، جراء اصطدامه بجسم غريب تحت المياه نتيجة سرعة وشدة التيار، وفق فرق الدفاع.

تفاعل حكومي

وعلى الصعيد الرسمي، أعرب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عن ألمه البالغ إزاء الحادثة، مؤكدا في تدوينة له على حسابه في منصة (إكس) وقوف الوزارة إلى جانب الأهالي واستمرار دعم جهود البحث والإنقاذ، والعمل على إيجاد حلول تضمن سلامة حركة التنقل وتحفظ حياة المواطنين.

من جانبه، تقدم وزير الصحة "مصعب العلي" بأحر التعازي والمواساة لعائلات الأطفال والضحايا الذين قضوا في النهر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما نعى وزير الطاقة محمد البشير، الضحايا ببالغ الحزن والأسى قائلاً: "قلوبنا مع دير الزور وأهلها، ففي الحزن نحن أهل، وفي المصاب جسد واحد"، داعياً الله "أن يُردّ المفقودين إلى أهلهم سالمين".

مشاهد مؤثرة من الميدان

ورصدت عدسات الكاميرات تداعيات الكارثة الإنسانية؛ حيث انتشرت مقاطع فيديو مؤثرة تنقل مناشدات أم مكلومة تبكي وتطالب الأهالي والفرق بمواصلة البحث عن جثث أبنائها في النهر.

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في حين روى، خضر السعلو، أحد الناجين من الغرق لمراسل "سوريا الآن" تفاصيل اللحظات القاسية التي عاشها الركاب عند تعطل العبّارة وانجرافها السريع نحو الجسر قبل انقلابها.

وأوضح الناجي أن العبّارة تم تحميلها بركاب يفوقون طاقتها الاستيعابية، حيث كان على متنها نحو 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء.

وأضاف أنه بعد تشغيل العبارة بفترة وجيزة، تعطل المحرك فجأة وخرجت عن السيطرة قبل أن يجرفها التيار النهري، لافتا إلى أن محاولات بعض الشبان لإنقاذهم لم تفلح بسبب سرعة الانجراف نحو الجسر.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد دفعت بفرق إنقاذ مائي إضافية وغواصين مجهزين من عدة محافظات لدعم العمليات الجارية في دير الزور.

وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لـ"سوريا الآن" إلى أن "كل فريق يتكون من 5 غواصين مجهزين بمعدات الغطس الكاملة، إضافة إلى قوارب إنقاذ لدعم عمليات البحث عن المفقودين".