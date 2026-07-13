قطر تبدأ اليوم استقبال المعزين في وفاة الأمير الوالد

تستقبل دولة قطر، بدءا من اليوم الاثنين، المعزّين في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الديوان الأميري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المعزّين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين على مدى 3 أيام، تبدأ اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز وتستمر حتى الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026.

وحدد الديوان مواعيد الاستقبال في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة والنصف، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

وفي هذا الإطار وصل إلى الدوحة صباح اليوم، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي وكان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وسفير جمهورية رواندا في الدوحة إيغور مارارا كاينامورا.

ومساء أمس الأحد شُيّع الفقيد الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، بعد أن أُقيمت عليه صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من الشيوخ الأمراء، إلى جانب كبار المسؤولين وأعيان البلاد، وجموع من المواطنين والمقيمين.

وعلى صعيد متصل، تلقى أمير قطر برقيات تعزية واتصالات هاتفية من عدد من رؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات، الذين عبروا عن صادق مواساتهم لقطر قيادة وشعبا، كما توالت رسائل التعزية عبر الحسابات الرسمية للقادة في مختلف أرجاء العالم على منصة "إكس".

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يُذكر أن الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة مدة 4 أيام، بدأت أمس الأحد 12 يوليو/تموز 2026، مع تنكيس الأعلام، كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بدءا من اليوم الاثنين، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026.