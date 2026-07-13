عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.. بريطانيا تجرّم دعم الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني و"حركة أصحاب اليمين الإسلامية" و"فيلق المتطوعين" التابع للمخابرات العسكرية الروسية، بوصفها أولى الجهات التي تستهدفها لندن بموجب صلاحيات جديدة "غير مسبوقة" لمواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية.

وقالت الحكومة إن التصنيف سيجرّم تأييد هذه الجهات أو مساعدتها، ويمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بها وملاحقة منفذيها قضائيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الإجراءات الجديدة ستسهل "مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمال هذه الجهات" داخل بريطانيا، مشيرا إلى أن من يثبت تأييده أو مساعدته لها قد يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 14 عاما.

وتأتي الخطوة بعد إعلان "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" -التي تقول بريطانيا إنها مرتبطة بإيران- مسؤوليتها عن 7 هجمات استهدفت مواقع في بريطانيا.

وشملت الهجمات -وفق الحكومة البريطانية- إضرام النار في 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" اليهودية في منطقة غولدرز غرين شمالي لندن في 23 مارس/آذار الماضي، ضمن سلسلة اعتداءات وصفتها السلطات بأنها معادية للسامية.

كما أدرجت بريطانيا "فيلق المتطوعين" التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسي "جي آر يو" ضمن الجهات المشمولة بالإجراءات الجديدة، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة سرية وتهديدات مرتبطة بالأمن القومي البريطاني.

ويتعين أن يوافق البرلمان البريطاني على التصنيفات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.