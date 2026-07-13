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عاجل | وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله: عدد من الغارات يستهدف مطار صنعاء

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ترامب ومادورو
Published On 13/7/2026

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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