الحكومة اليمنية تتبنى قصف مطار صنعاء والحوثيون يتهمون السعودية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) السعودية بشن غارات جوية على المطار.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطارصنعاء، وذلك بعد لحظات من طلبها إخلاء المطار وتحذير المواطنين من الاقتراب منه، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (سبا).

في المقابل، اتهم المتحدث باسم جماعة أنصار الله يحي سريع السعودية باستهداف مطار صنعاء، وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة إكس "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد، وعليه تحمل عواقب عدوانه. نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

بدورها، ذكرت وكالة فارس أن الطائرة الإيرانية التي تقل وفد الحوثيين العائد من إيران، توجهت إلى مطار الحديدة في غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قال إن مليشيا الحوثي أصرت على المضي على استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني.

ووجه العليمي في بيان له "الحكومة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، مطالبا بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216.

وقبيل ذلك، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، إن صبر الحكومة نفد إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية وسترد على هذه الانتهاكات.

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وأشار إلى أن الحكومة "ستتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بجميع الوسائل المتاحة"، في وقت يهدد الحوثيون بنقل وفدهم من طهران على متن الطائرة الإيرانية التي أقلتهم قبل أيام من مطار صنعاء، رغم رفض الحكومة.

وحمل العقيلي في بيان له، إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاك الأجواء اليمنية.

وفي الرابع من 4 يوليو/تموز الجاري قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية ركي المالكي، إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها أو محاولات انتهاك سيادة اليمن.

وجاءت تهديد التحالف حينها بعد يوم من وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء، حيث نقلت فيما بعد وفد الحوثيين إلى طهران لحضور مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.