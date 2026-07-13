بعد قصف مطار صنعاء.. طائرتان يمنيتان تحوّلان مسارهما إلى جيبوتي

حولت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية اليمنية مسارهما إلى جيبوتي، بعدما كانتا متجهتين إلى عدن، وذلك على خلفية التوترات التي شهدها اليمن، بعد القصف الذي تعرض له مطار صنعاء الدولي اليوم الاثنين.

ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحويل طائرتين مدنيتين من طراز إيرباص (Airbus A320-233) قادمتين من مطاري القاهرة المصري، وجدة السعودي، إلى مطار جيبوتي.

ووفقا لبيانات منصة "فلايت رادار"، ذكرت الطائرتان في بياناتهما الملاحية أن وجهتها إلى مطار عدن الدولي، لكنهما توجهتا إلى مطار جيبوتي، حيث حلقتا في مسارت دائرية، قبل الهبوط أخيرا في المطار.

يأتي ذلك بعد تعرض مطار صنعاء الدولي، اليوم الإثنين، لضربات طالت مدرجه، بينما كانت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" تحلق في الأجواء اليمنية وعلى متنها وفد من جماعة أنصار الله (الحوثيون) عائد من العاصمة الإيرانية طهران، قبل أن تتجه الطائرة غربا لتهبط في مطار مدينة الحديدة، في تصعيد قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها استهدفت خلاله المدرج لمنع الطائرة من الهبوط.

وبعد قصف مطار صنعاء، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، لكن وزارة النقل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن أكدت لاحقا أن كل المطارات في اليمن تواصل عملها بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.