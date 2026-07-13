"صانع أمجاد قطر".. هكذا نعت الشيخة موزا رحيل الأمير الوالد

نعت الشيخة موزا بنت ناصر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بكلمات مؤثرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن أسى بالغ على رحيل "زعيم قطر التاريخي".

وقالت في مستهل منشورها "أستلهم من الحزن أعظمه ومن الأسى أعمقه برحيل زعيم قطر التاريخي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله وطيب ثراه".

وأشارت الشيخة موزا في نعيها إلى مكانة الراحل الكبيرة، مضيفة "في لحظة من الخشوع لمشيئة الباري عز وجل في تقدير الأقدار يرتقي الراحل الكبير إلى منزلة خالدة بوصفه رائد دولة قطر الحديثة وصانع أمجادها".

واختتمت هذا النعي متضرعة إلى المولى عز وجل بقولها "وإنني بقلب كسير أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته"، لتجسد بهذه الكلمات عمق الفاجعة التي ألمت بالبلاد حزنا على فقدان باني نهضتها.

ونعى الديوان الأميري في دولة قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 74 عاما.