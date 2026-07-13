شاهد.. موريتانيون يقيمون صلاة الغائب على روح الأمير الوالد

وثّقت منصات موريتانية مشاهد لأداء صلاة الغائب على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داخل مسجد ولد فتى بمنطقة المطار القديم في العاصمة نواكشوط، بحضور عدد من المصلين.

وتأتي هذه الصلاة في إطار التفاعل الموريتاني مع رحيل الأمير الوالد، إذ أعربت نواكشوط عن تعازيها لدولة قطر وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأمّ العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو جموع المصلين في صلاة الغائب التي أُقيمت ترحما على روح الأمير الوالد، بحضور القائم بالأعمال في السفارة القطرية لدى موريتانيا، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية وجموع من المصلين، وفق ما أوردته منصات موريتانية.

وتوالت في موريتانيا رسائل التعزية الرسمية والشعبية، حيث عبّرت شخصيات موريتانية عن حزنها لرحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدة بالعلاقات التي تجمع البلدين وبالدور الذي لعبته قطر في دعم عدد من القضايا والمشاريع في موريتانيا.

كما تداول ناشطون موريتانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا من صلاة الغائب، مرفقة بعبارات الترحم والدعاء للأمير الوالد، وسط إشادة بمسيرته خلال فترة حكمه.

وكان الديوان الأميري في دولة قطر قد نعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.