سوريا إلى كأس آسيا بكرة السلة تحت 18 عاما.. هل يقترب حلم المونديال؟

تمكّن المنتخب السوري لكرة السلة تحت 18 عاماً من التأهل إلى كأس آسيا 2026، رفقة المنتخبين اللبناني والإيراني، بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة غرب آسيا، بثلاثة انتصارات وخسارتين.

الطريق إلى البرونزية

بدأ المنتخب السوري مشواره في بطولة غرب آسيا بانتصار مفاجئ على المنتخب الأردني الذي يتقدم عليه في التصنيف العالمي، بنتيجة 80-62، ثم واصل مشواره المميز بفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 99-68.

لكن سوريا اصطدمت في المباراة الثالثة بالمنتخب الإيراني لتخسر أمامه بنتيجة 82-61، كما تلتها خسارة أخرى أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 79-71، قبل أن تستعيد توازنها بتحقيق انتصار كبير على المنتخب العراقي بنتيجة 91-57.

وأنهى المنتخب السوري مشواره في البطولة محتلاً المركز الثالث برصيد 8 نقاط وحاصداً الميدالية البرونزية، خلف المنتخب اللبناني المتوّج بالميدالية الذهبية والمتصدر بـ 10 نقاط، ثم المنتخب الإيراني الوصيف بـ 9 نقاط والحائز على الميدالية الفضية.

أسماء لامعة وتألق لافت

شهدت البطولة بروز أسماء عديدة من لاعبي المنتخب السوري، وسط توقعات المتابعين بأن يكون لها حضور كبير في مستقبل كرة السلة السورية.

لعلَّ أبرز هؤلاء اللاعبين كانا يوسف تكريتي وبلال أبو اللبن، حيث كانا الأكثر تسجيلاً في مجموع المباريات الخمس.

وبينما برز هذان اللاعبان خلال البطولة بمجملها، فقد تألق لاعبون آخرون وكانت لهم بصمة خلال مباريات بعينها، كاللاعب عبد الله قباني في مباراة فلسطين، ويحيى قصاص في مواجهة إيران، وطوني حداد في لقاء الأردن.

بطولة كأس آسيا 2026.. إليك نظام التأهل

تحتضن مدينة أحمد آباد الهندية بطولة كأس آسيا 2026 تحت 18 عاماً بعد نحو شهر، في الفترة الممتدة بين 13 و23 أغسطس/ آب المقبل.

يتنافس 16 منتخباً في البطولة، متوزعين على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، إذ تتأهل المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها إلى الدور ربع النهائي، بينما تغادر المنتخبات المتذيلة لترتيب مجموعاتها البطولة.

إعلان

أما المنتخبات الـ 8 المتبقية والواقعة في المركزين الثاني والثالث ضمن مجموعاتها فسوف تتنافس فيما بينها لتتأهل 4 منتخبات منها إلى الدور ربع النهائي رفقة المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها.

الطريق إلى كأس العالم 2027

التنافس في كأس آسيا 2026 لن يكون ضمن نطاق البطولة فقط، بل سيكون على المقاعد المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2027 تحت 19 عاماً، حيث ستحجز المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي أماكنها في البطولة العالمية.

ستقام بطولة كأس العالم في أوروبا، وتحديداً في مدينة باردوبيتسه التشيكية، ضمن الفترة الممتدة بين 26 يونيو/حزيران و4 يوليو/تموز من عام 2027.