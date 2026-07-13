بعد ضرب مدرج مطار صنعاء.. طائرة إيرانية تقل وفدا حوثيا تصل الحديدة

تعرض مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، لضربات طالت مدرجه، بينما كانت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" تحلق في الأجواء اليمنية وعلى متنها وفدا من جماعة أنصار الله (الحوثيون) عائد من طهران، قبل أن تتجه غربا نحو الحديدة، في تصعيد قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها استهدفت خلاله المدرج لمنع الطائرة من الهبوط.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، إقلاع الرحلة الإيرانية من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران عند الساعة 10:20 صباحا بتوقيت إيران، قبل أن تهبط في مطار الحديدة عند الساعة 02:36 ظهرا بتوقيت اليمن.

وعبرت الطائرة جنوب إيران وخليج عُمان وسلطنة عُمان وبحر العرب، قبل أن تدخل الأجواء اليمنية من الشرق. وهي من طراز "إيرباص إيه 340-313" (Airbus A340-313)، وتحمل التسجيل الإيراني "إي بي-إم إم سي" (EP-MMC).

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون محليون لحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

فيديو من داخل الرحلة

وبالتزامن مع وجود الطائرة في الأجواء اليمنية، نشر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، نصر الدين عامر، مقطعا مصورا من داخل طائرة ركاب، أرفقه بعبارة "من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية اليمنية".

ويؤكد الفيديو وجود مسؤول حوثي واحد على الأقل على متن الرحلة، ويتقاطع ذلك مع تصريحات الحكومة اليمنية التي قالت إن الطائرة الإيرانية كانت مخصصة لإعادة أعضاء من الوفد الحوثي من طهران إلى اليمن.

استهداف مدرج صنعاء

وقبيل اقتراب الطائرة، دعت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية إلى إخلاء مطار صنعاء، وحذرت المواطنين من الاقتراب منه، وقالت إنها ستتعامل مع أي طائرة تحاول دخول الأجواء اليمنية بالمخالفة للإجراءات الصادرة عن السلطات المختصة.

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وبعد ذلك بدقائق، أعلنت الوزارة أن القوات اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، وقالت إن الحوثيين رفضوا تشغيل رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأصروا على استقبال الطائرة التابعة لشركة "ماهان إير".

في المقابل، قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن غارات استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء، ونسبت الهجوم إلى السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي الرحلة بعد 10 أيام من وصول طائرة أخرى تابعة لشركة "ماهان إير" إلى صنعاء في 3 يوليو/تموز الجاري، قبل أن تغادر وعلى متنها وفدا حوثيا متجها إلى طهران، في رحلة اعتبرتها الحكومة اليمنية انتهاكا لسيادة البلاد.

وتختلف الطائرة الحالية عن المستخدمة في الرحلة السابقة؛ إذ حملت رحلة 3 يوليو/تموز التسجيل "إي بي-إم جي إف" (EP-MJF)، بينما تحمل الطائرة التي دخلت الأجواء اليمنية الاثنين التسجيل "إي بي-إم إم سي" (EP-MMC).