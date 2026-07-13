أفريقيا تتذكر الأمير الوالد شريكا موثوقا دعم مبادرات السلام

توالت رسائل النعي من مفوضية الاتحاد الأفريقي وعواصم أفريقية عدة إثر إعلان الديوان الأميري في قطر الأحد خبر وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما.

الاتحاد الأفريقي: شريك موثوق

فقد وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في رسالة تعزية باسم المفوضية الراحل بأنه "سيُذكر قائدا صاحب رؤية، حوّلت حكمته وحنكته السياسية قطر إلى فاعل عالمي بارز"، وأن "إرثه يتحدد بالتزامه الثابت بالحوار والوساطة والدبلوماسية، وإيمانه بقدرة الحلول السلمية على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية"، وقال إن كثيرين في القارة سيتذكرونه "شريكا موثوقا دعم مبادرات السلام وعمل على تعميق العلاقات بين قطر والدول الأفريقية".

تشيسيكيدي: وسيط موثوق

وفي كينشاسا، قال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إنه تلقى "ببالغ الحزن" نبأ الوفاة، مقدما باسم الحكومة والشعب الكونغولي "أصدق وأحر التعازي" إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري، وفق ما أوردته الإذاعة والتلفزيون الوطني الكونغولي.

وأضاف تشيسيكيدي أن الراحل "كان محل إجماع لحكمته الكبيرة ورؤيته وقيادته الاستثنائية التي أسهمت إلى حد كبير في نهضة قطر وإشعاعها وتحديثها"، وأن قطر "فرضت نفسها في عهده فاعلا رئيسيا ووسيطا موثوقا على الساحة الدبلوماسية الدولية"، داعيا الكونغوليين إلى الترحم على "رجل الدولة البارز هذا" ومشاركة الأسرة الحاكمة والشعب القطري الدعاء في هذا المصاب.

ديوماي فاي: من كبار مهندسي قطر الحديثة

ومن دكار، كتب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في رسالة على منصة إكس: "أتقدم بالتعازي الحارة إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأسرته والشعب القطري الصديق في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إنه حداد نتقاسمه مع الدعاء بأن تسكن روح الفقيد الجليل الجنة، وسيبقى أثره خالدا في الوجدان الجماعي بوصفه أحد كبار مهندسي قطر الحديثة".

القرن الأفريقي وشرق القارة

ومن جيبوتي، قدم الرئيس إسماعيل عمر جيله في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس تعازيه إلى قطر أميرا وحكومة وشعبا في وفاة الأمير الوالد، داعيا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

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وفي أديس أبابا، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في رسالة أوردتها هيئة الإعلام الإثيوبية فانا، الراحل بأنه "أحد القادة الحكماء الذي كرس جهوده لتعزيز السلام والحوار والإسهام في حل النزاعات لا سيما في القرن الأفريقي"، مستحضرا العلاقات التاريخية بين البلدين، ومعتبرا زيارة الراحل لإثيوبيا في أبريل/نيسان 2013 محطة أسّست لشراكة أقوى بين قطر والدول الأفريقية.

وقدمت رئيسة تنزانيا سامية حسن "أحر التعازي باسم حكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة"، وقالت إن الراحل "سيُذكر لإسهامه الكبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقطر ودوره المحوري في النهوض بتمكين المرأة"، فيما قال الرئيس الرواندي بول كاغامي في بيان، إن الأمير الوالد "سيُذكر قائدا صاحب رؤية حوّل قطر إلى الدولة المميزة التي هي عليها اليوم".

نيجيريا واهتمام إعلامي

وفي أبوجا، وصفت وزارة الخارجية النيجيرية الراحل بأنه "رجل دولة صاحب رؤية امتد إرثه إلى ما هو أبعد من حدود قطر"، وقدمت الوزيرة بيانكا أودومغو أوجوكو تعازي نيجيريا حكومة وشعبا إلى أمير قطر وأسرة الراحل.

كما حظي الخبر بمتابعة واسعة في الصحافة الأفريقية بين كينيا ونيجيريا والسنغال والكونغو الديمقراطية.