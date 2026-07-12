زيلينسكي يطالب الحلفاء بتسريع دعم كييف بعد موجة هجمات روسية جديدة

أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات، وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري.

وقال زيلينسكي -في منشور على منصة إكس- إن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 120 طائرة مسيّرة و12 صاروخا نصفها باليستية، مضيفا أن البنية التحتية المدنية تعرضت للقصف حتى قبل صدور إنذارات الغارات الجوية، ومبيّنا أن مباني سكنية ومكاتب ومدرسة لاهوتية تضررت في كييف، في حين تتواصل الإغاثة في مناطق أخرى.

وتابع "دفاعاتنا تمكنت من إسقاط معظم الأهداف باستثناء الصواريخ الباليستية"، في حين ذكر سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط صاروخي كروز على الأقل و111 طائرة مسيّرة قبل وقوع الهجمات على مدن أوديسا وخاركيف وسومي.

تضرر 21 ناقلة نفط

في الأثناء، ذكر رئيس بلدية كييف أن صواريخ روسية استهدفت المدينة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم طفلان، في حين أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارين في الساعات الأولى من صباح السبت في العاصمة الأوكرانية، أعقبتهما صفارات الإنذار بعد دقائق.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن 21 ناقلة نفط ومنتجات بترولية تضررت خلال الليل، إضافة إلى 4 قاطرات وسفينتي شحن وسفينة تجريف.

وفي مدينة سومي شمالي البلاد، أسفر هجوم بقنبلة جوية موجهة عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة، بحسب رئيس البلدية أرتيم كوبزار، في حين أدى قصف صاروخي على مدينة أوديسا جنوبي البلاد إلى مقتل شخصين، إضافة إلى إعلان السلطات مقتل شخص إثر هجوم روسي على مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا.

وتمثل الضربة التي استهدفت كييف، السبت، ثاني حادثة خلال أقل من أسبوع تُسجَّل فيها إصابات قبل تفعيل صفارات الإنذار.

ترجيح استخدام صواريخ "إس-400"

ورجح مستشار وزير الدفاع الأوكراني سيرهي سترنينكو استخدام روسيا صواريخ "إس-400″ المضادة للطائرات في قصف أهداف برية، مشيرا إلى أن رصدها بالرادارات يكون أكثر صعوبة في مثل هذه الحالات، ومضيفا أن "هذه الهجمات تفتقر إلى أي منطق عسكري، وتستهدف بث الرعب".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت لإنتاج الطائرات المسيّرة في كييف، إضافة إلى ميناءي إزميل وتشورنومورسك في منطقة أوديسا.

وفي المقابل، واصلت كييف ضغطها على الإمدادات اللوجستية العسكرية الروسية في المناطق التي تحتلها موسكو جنوبي أوكرانيا، إذ استهدفت بالطائرات المسيّرة 21 ناقلة وقود في بحر آزوف ليلا، إضافة إلى 7 سفن شحن ودعم، ليصل إجمالي عدد السفن المستهدفة هذا الأسبوع إلى 76، وفق ما قال قائد سلاح الجو الأوكراني روبرت بروفدي.

وقالت السلطات الروسية، السبت، إن شخصا واحدا لقي حتفه في هجوم بطائرات مسيّرة على 4 سفن -بينها ناقلة تحمل الميثانول- في خليج "تاجانروج" المطل على ‌‌بحر ‌‌آزوف، في حين اندلعت حرائق -الجمعة- في مستودعين للوقود وفي ميناء "تاجانروج" البحري عقب هجمات بطائرات مسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 178 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل.

دعوة أوكرانية للتسليح

سياسيا، حث الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة على الإسراع في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بمنح كييف تراخيص لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، منبّها إلى أن الجنود الأوكرانيين "بحاجة إلى مزيد من الوسائل والقدرات لحماية الأرواح والسكان من الهجمات الروسية".

ونحا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا منحى زيلينسكي في دعوة حلفاء كييف إلى تزويدها بالوسائل اللازمة -مثل صواريخ باتريوت الأمريكية- لاعتراض الصواريخ الروسية خصوصا الباليستية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الأربعاء الماضي- موافقته على السماح لأوكرانيا بتصنيع الصواريخ، في حين قال زيلينسكي -الخميس- إن التفاصيل الفنية لا تزال قيد التفاوض.

وتواصل روسيا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022 تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة الأوكرانية، لكن الموجة الأخيرة من الضربات المكثفة باستخدام صواريخ باليستية سريعة زادت الضغط على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.