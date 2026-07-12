6 شهداء في غزة ومصابون بهجوم من مستوطنين بالضفة الغربية

استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بهجمات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد، في حين أصيب 7 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين بالتزامن مع اعتقال القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 6 أشخاص بينهم طفلة استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومخيم البريج منذ فجر اليوم ‫‫الأحد.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة، أن غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ‫ ‫مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وتتواصل اعتداءات القوات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وحتى أمس السبت، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

هجمات مستوطنين

على صعيد متصل، أصيب 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم مسنّ وطفلان جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في قرية حوارة بمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا أشخاصا من عائلة الجبور الفلسطينية، أثناء وجودهم في أرضهم بالقرب من منزلهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشّوا غاز الفلفل باتجاههم.

وأظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة أحد المستوطنين للمسن إبراهيم الجبور خلال رعيه للأغنام، حيث تعمد المستوطن رشّ غاز الفلفل في وجهه، مما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضا وسط صراخ أطفال وأشخاص آخرين من عائلته.

وتشهد مسافر يطا انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متصاعدة، حيث يتعرض الفلسطينيون لهجمات شبه يومية يشنها المستوطنون تحت حماية الجيش، بهدف الضغط عليهم لترك أراضيهم والاستيلاء عليها.

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وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 3488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار على فلسطينيين، والاستيلاء على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية.

اقتحامات واعتقالات

على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 22 فلسطينيا خلال سلسلة اقتحامات نفذها في مناطق بالضفة الغربية.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن قوات من الجيش الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واسعة على عدد من بلدات الضفة الغربية، تخللها اعتقال 22 فلسطينيا.

وفي شمال الضفة، أفاد البيان، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وبلدة دير الغصون بالمحافظة نفسها، واعتقلت 8 فلسطينيين، بينهم أب ونجله.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا آخر من ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم، واقتحمت قوة أخرى بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، واعتقلت أبا واثنين من أبنائه عقب مداهمة منزلهم، كما اعتقلت 6 فلسطينيين آخرين من أنحاء متفرقة بالمحافظة.

وفي جنوبي الضفة، اعتقل الاحتلال أبا ونجله من بلدة سعير بمحافظة الخليل، وفلسطينيا آخر من بلدة صوريف.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوة إسرائيلية فلسطينيا من منزله خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال المدينة، وفق المصدر نفسه.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وجاءت حملة الاعتقالات ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قبل الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين، وفق معطيات رسمية.