زيلينسكي يتجه لتغيير رئيسة الوزراء و4 قتلى في هجمات روسية

يتجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتغيير رئيسة الوزراء بعد سنة من تقلدها منصبها، في الوقت الذي أسفرت فيه الهجمات الروسية وسط البلاد وجنوبها عن مقتل 4 أشخاص الليلة الماضية، وذلك قبل يوم من اجتماع لحلفاء كييف في فرنسا للضغط على روسيا لوقف حربها المتواصلة على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات.

وأعلن زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه اقترح تغيير رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، قائلا: "أتوقع أن نقوم، بالتعاون مع أعضاء البرلمان، بإجراء التغييرات ‌اللازمة في حكومة أوكرانيا".

جاء ذلك في تغريدة له على منصة إكس قال فيها: "أنا ممتن ليوليا ‌على عملها الواضح والدؤوب والناجز في منصب رئيسة الوزراء، وعلى سنوات خدمتها المثمرة ضمن فريق أوكرانيا، وعرضت عليها فرصة قيادة مجال جديد ومهم من العلاقات مع شريك رئيسي".

يُذكر أن سفيريدينكو تولت منصبها في يوليو/تموز 2025 بعد أن أجرى الرئيس زيلينسكي تعديلا ثالثا على شكل الحكومة في عهده، وكانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة رئيس الوزراء السابق لدينيس شميهال.

كما تعتبر سفيريدينكو ثاني امرأة أوكرانية تشغل منصب رئاسة الوزراء بعد يوليا تيموشينكو (2007–2010)، وبرزت قبل توليها منصبها بوصفها عرابة لاتفاقية المعادن النادرة، التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، وبسبب مواقفها المتشددة آنذاك، ألغي التوقيع على الاتفاقية عدة مرات.

مقتل 3 أشخاص

ميدانيا، أفاد مسؤولون إقليميون بمقتل 3 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مقاطعة دنيبروبتروفسك وسط البلاد، الليلة الماضية، حيث لقي اثنان منهم حتفهما في ضربة طالت "منشأة صناعية" في مدينة كريفي ريه.

وأعلن رئيس البلدية ياروسلاف شانكو أن هجوما آخر بطائرة مسيّرة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص (48 عاما).

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وجاءت الضربات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع حلفاء لأوكرانيا في باريس لإجراء محادثات حول الضغط على روسيا، لإنهاء حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

يُذكر أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قد تعرضت لضغوط جراء الضربات المتكررة بالصواريخ الباليستية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه استهدف مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية خلال ‌الليل.

وكثفت كييف هجماتها على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للطاقة في الأشهر القليلة الماضية، سعيا إلى خفض عائدات موسكو من صادرات المنتجات النفطية التي يستخدمها الكرملين لمواصلة الحرب ‌على أوكرانيا.

من جهتها، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا هذا الأسبوع إذنا لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية، غير أن إنتاجها قد يستغرق شهورا.