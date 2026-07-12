وفاة طفلين سوريين إثر غرق عبّارة في نهر الفرات

أعلن مصدر طبي في مستشفى دير الزور، فجر اليوم الأحد، وفاة طفلين وإصابة 7 أشخاص إثر غرق عبّارة في نهر الفرات، بعد اصطدامها بجسر في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد مدير المستشفى الوطني في دير الزور عبيدة عبد الرزاق بوصول طفلين متوفين و7 مصابين إلى المستشفى جراء غرق العبّارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وفي وقت سابق، أكد الدفاع المدني السوري غرق عبّارة كانت تقل أكثر من 35 مدنيا، بعد اصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور، مما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها في مياه النهر.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع من إنقاذ 10 مدنيين، في حين تواصل الفرق عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.