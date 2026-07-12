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"نكسوا الأعلام رحل أبونا".. الحزن يخيم على الدوحة لوداع باني نهضتها

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Qatar's flag flies at half-mast above the Amiri Diwan headquarters in Doha on July 12, 2026 following the announcement of the death of the state's former emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani who led the country from 1995 to 2013. The former leader was seen as one of the key architects of modern Qatar and led the country during a period of rapid economic growth. He took power in June 1995, overthrowing his father in a bloodless coup while the latter was abroad. In June 2013, he surprised many by voluntarily abdicating in favour of his son, Sheikh Tamim, a first in the recent history of the Arab world. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)
تنكيس العلم القطري فوق مبنى الديوان الأميري بالدوحة حدادا على وفاة باني نهضة قطر الحديثة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الفرنسية)
Published On 12/7/2026

خيم الحزن العميق على الشارع القطري وتوشحت العاصمة الدوحة بمظاهر الحداد إثر إعلان الديوان الأميري وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتداولت منصات وحسابات محلية مشاهد مصورة أظهرت تنكيس الأعلام في جميع أنحاء المواقع الرسمية والحيوية، وفي مقدمتها مبنى الديوان الأميري على كورنيش الدوحة، إلى جانب مبان وفنادق كبرى، تنفيذا للتوجيهات الرسمية ببدء فترة حداد رسمي تعبيرا عن الفقد الكبير الذي ألم بالبلاد.

وكان الديوان الأميري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.

وتضمن القرار تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الاثنين، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد التالي، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد.

وفي السياق ذاته، تفاعل أستاذ القانون العام الدكتور حسن السيد مع الحدث، مستعرضا قواعد تنكيس العلم وفقا للملحق المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن العلم القطري.

وعلى الصعيد الشعبي، لامست مشاهد تنكيس الأدعم قلوب المواطنين، حيث عبر مغردون عن حزنهم بكلمات تفيض بالأسى، ووصفت حسابات محلية المشهد بأنه أقسى صورة على كل القطريين، مشيرة إلى أنها لقطات قد لا تحتاج كلمات لوصفها، ومضيفة أن الأعلام نكست حدادا وحزنا على رجل جعل هذا العلم شامخا بين الأمم وصورة في مخيلة القاصي والداني، وجعل القطريين يرفعون رؤوسهم عزة كلما رأوا علم بلادهم، لتختتم المنشورات بعبارة "نكسوا الأعلام رحل أبونا".

وتوالت تفاعلات المدونين التي تصف الحدث باليوم الأصعب على قطر، حيث شاركت منصات عدة مقطعا من مبنى الديوان الأميري، مؤكدة أنه لا يوجد يوم أصعب من رؤية الأعلام منكسة، فيما وصفت حسابات أخرى المنظر بأنه يمثل مشهدا موجعا.

ونعى الديوان الأميري في دولة قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح يوم الأحد 27 محرم 1448، الموافق 12 يوليو/تموز 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.

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المصدر: الصحافة القطرية + مواقع التواصل الاجتماعي

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