كيف وصلت العلاقات العُمانية الإيرانية إلى تصعيد غير مسبوق؟

بعد ساعات من اختتام سلطنة عُمان وإيران، أمس السبت، جولة مباحثات في العاصمة مسقط بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت السلطنة، اليوم، تعرّض مواقع في محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز بعدما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيّرة ما قالت إنها قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج المجاورة، وذلك غداة جولة جديدة من الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة على مناطق الساحل الإيراني، والتي قالت إنها رد على هجوم شنّته قوات الحرس الثوري على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وجاء التصعيد الأخير ضد سلطنة عمان تزامنا مع استهداف دول خليجية أخرى والأردن، في ظل تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة.

وشهدت كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، الأحد، هجمات في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في أبريل/نيسان الماضي.

ماذا حدث في سلطنة عمان اليوم؟

⁠قال ⁠الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ⁠إن قواته الجوية ⁠نفذت هجوما على منصات دعم وتزويد بالوقود ‌لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، وذلك في المرحلة ⁠الثالثة من رده ⁠على ما وصفه بأنه عدوان ⁠عسكري أمريكي.

وأضاف الحرس ⁠الثوري أن ⁠العملية استهدفت مراكز الدعم اللوجستي للسفن التابعة ‌للبحرية الأمريكية.

وفي وقت سابق، الأحد، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني -في بيان- إنه "تم استهداف سفينة كانت قد عرضت الأمن البحري للخطر عبر إيقاف أنظمتها، مما أدى إلى ⁠توقيفها".

وأشار البيان إلى أن عدة سفن حاولت عبور الممر المائي من خلال "مسار غير مصرح به" وتجاهلت التحذيرات لتصحيح مسارها.

وقال الحرس الثوري إن المضيق مغلق "حتى إشعار آخر"، وحتى "انتهاء التدخل الأمريكي في هذه المنطقة".

ما رد عُمان على استهداف أراضيها؟

استدعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، السفير الإيراني عقب تعرض أراضيها لهجوم، وسلمته احتجاجا رسميا نادرا تتهم فيه طهران باستهداف أراضيها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

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وقالت الوكالة إن مسؤولا في وزارة الخارجية سلم السفير مذكرة الاحتجاج التي تنقل "استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين".

كما استنكرت السلطنة القصف الذي استهدف أراضيها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس: "تؤكد سلطنة عُمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف"، الذي وقع بعد ساعات على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبحث في مسألة مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أنّ السلطنة أكدت أنّها "تتّخذ كافّة الإجراءات اللّازمة للتعامل مع هذه المُستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها".

وأفاد مراسل الجزيرة في مسقط سمير النمري بأن استدعاء سلطنة عمان للسفير الإيراني سابقة تاريخية، وأول مرة تصل فيها العلاقات العمانية الإيرانية إلى هذا المستوى من التصعيد.

ما تفاصيل الهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان؟

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، أنّها أنقذت 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية، بينما لا يزال فرد واحد في عداد المفقودين، وذلك بعدما تعرّضت لهجوم قبالة الساحل الشرقي للسلطنة.

وقال المركز البحري التابع للسلطنة -في بيان- إن "الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن السفينة التجارية "جي إف إس غلاكسي" (GFS Galaxy) التي ترفع علم جمهورية قبرص، إثر تعرّضها لهجوم على بعد 4.4 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، حيث تمكنت من إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة".

وتعرّضت السفينة لهجوم، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنّ السفينة تعطّلت نتيجة استهدافها الذي تسبب في حريق وأضرار في غرفة محرّكاتها، متهمة إيران بمهاجمتها.

وذكرت إيران في وقت سابق أنها أطلقت طلقة ‌تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح ‌به.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" أن طاقم السفينة غادرها واستقلّ قارب نجاة، لافتة إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شرقي سواحل عُمان.

ما التعليق الهندي على فقدان مواطن على متن السفينة؟

من جهتها، قالت ⁠وزارة ⁠الخارجية الهندية إن مواطنا هنديا فُقد إثر هجوم استهدف ⁠السفينة التجارية "جي إف إس غلاكسي" قبالة سواحل سلطنة ⁠عُمان.

وأضافت الوزارة أن 10 من أصل ‌11 مواطنا هنديا كانوا على متن السفينة جرى إنقاذهم حتى الآن، في حين لا يزال واحد في عداد المفقودين، ⁠ونددت الوزارة بالهجوم.

وأشارت ⁠إلى أن السفارة الهندية في عُمان تتابع الوضع عن ⁠كثب وتنسق مع السلطات العُمانية ⁠في عمليات البحث ⁠والإنقاذ الجارية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنّ الهجمات على السفن التجارية في المنطقة "مقلقة للغاية". وأضافت أنه "يجب توقُّف استهداف الشحن التجاري والبنية التحتية المدنية في المنطقة".

وتابعت "ينبغي في أقرب وقت ممكن استئناف حرية الملاحة من دون عراقيل… عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة، وبما يتوافق مع القانون الدولي".

ما الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية؟

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

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وأشارت إلى أن هجماتها طالت الليلة الماضية نحو 140 هدفا عسكريا، شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات عسكرية تابعة للقوات البحرية، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومنشآت للمراقبة الساحلية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مناطق محيطة بمضيق هرمز، لا سيما في مدن عسلوية وبندر عباس وسيريك وتشابهار جنوبي البلاد.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن مدن ماهشهر وهنديجان وعبادان بمحافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد) تعرضت لهجمات أمريكية.

كيف كانت العلاقات بين إيران وعُمان قبل التصعيد الأخير؟

تساهم عُمان في التوسط لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، واستضافت جولات سابقة من المفاوضات بين البلدين.

وقال مراسل الجزيرة في مسقط إنه لطالما عُرفت سلطنة عمان باعتبارها وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بين إيران ومختلف الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن السلطنة ترتبط مع إيران بعلاقات وثيقة منذ عقود طويلة، وكانت عمان من أوائل الدول التي أدانت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران، وكذلك كانت من أوائل الدول التي هنأت المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي في السلطنة، أمس السبت، للتباحث بشأن الآليات المناسبة لمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في وقت لاحق إن المفاوضين العمانيين والإيرانيين سيواصلون المحادثات "على المستويين الفني والسياسي".

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن المباحثات تناولت قضايا الملاحة في مضيق هرمز وسبل ضمان سلامتها وحرية الحركة فيه في ضوء التطورات الأخيرة وتداعياتها الأمنية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهمات وترتيبات مشتركة تتوافق مع أحكام القانون الدولي وتحافظ على أمن واستقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي -في منشور على منصة إكس- أن أي تسوية مستدامة للأزمة المرتبطة بمضيق هرمز يصعب أن تتبلور بعيدا عن مسقط، مشيرا إلى أن الثقة التي راكمتها السلطنة لدى مختلف الأطراف جعلتها مساحة موثوقة للحوار وقناة قادرة على تقريب وجهات النظر في أوقات الأزمات.

وأضاف أن النهج العُماني يقوم على الوساطة المسؤولة والتمسك بالقانون الدولي والحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بما يضمن التوصل إلى ترتيبات تحظى بالشرعية والقبول وتساهم في حماية أمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يوم 28 فبراير/شباط 2026.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور السفن الممر الواقع ضمن مياهها الإقليمية في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب مفاوضات جرت بوساطة قطر وباكستان، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يعلن ترمب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" على خلفية التصعيد الأخير.