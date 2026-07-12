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فوق هرمز.. 18 طائرة أمريكية ترسم خريطة التصعيد بعد إغلاق المضيق

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يتم تزويد مروحية CH-53E التابعة لفيلق الmarin الأمريكي بالوقود من قبل طائرة KC-130J Super Hercules أثناء الطيران فوق الشرق الأوسط. تعتمد مروحيات CH-53 على نظام الخرطوم والموصل للتزود بالوقود، مما يسمح للطائرة بالطيران مسافات أبعد دون الهبوط. رؤية منشورات جديدة محادثة U.S. Central Command @CENTCOM
طائرة عسكرية أمريكية تحلّق في أجواء المنطقة (سنتكوم على إكس)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 12/7/2026
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آخر تحديث: 12:27 (توقيت مكة)

واصلت طائرات عسكرية أمريكية التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم الأحد، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات من منصة "فلايت رادار"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تحليق 18 طائرة عسكرية أمريكية فوق المضيق ومياهه المحيطة منذ فجر اليوم الأحد، توزع نشاطها بين طائرات تزود بالوقود، وطائرة دورية واستطلاع بحري، وأخرى للإنذار المبكر.

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وكشفت بيانات التتبع أن الجزء الأكبر من النشاط الجوي كان لطائرات التزود بالوقود، إذ رصدت الوحدة 16 طائرة من هذا النوع، إلى جانب طائرة من طراز "بوينغ بي-8 إيه بوسيدون"، وطائرة إنذار مبكر من طراز "بوينغ إي-3 بي سينتري".

وشملت طائرات التزود بالوقود 10 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر"، و6 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس".

طائرات التزود بالوقود

مثّلت طائرات التزود بالوقود العمود الأبرز في النشاط المرصود. وهذه الطائرات لا تنفّذ بالضرورة ضربات مباشرة، لكنها تمنح المقاتلات وطائرات الاستطلاع والدعم قدرة على البقاء في الجو لفترات أطول.

وتُعد "كيه سي-135 ستراتوتانكر" من أبرز طائرات التزود بالوقود المستخدمة لدى القوات الجوية الأمريكية، وتوفر دعما لطائرات القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية والقوات الحليفة.

أما "كيه سي-46 إيه بيغاسوس"، فهي طائرة أحدث ومتعددة المهام، تجمع بين التزود بالوقود جوا ونقل الأفراد والشحنات وتنفيذ مهام الإخلاء الطبي.

A Boeing KC-46A Pegasus takes off at Yokota Air Base, Japan, Oct. 25, 2018, during a system evaluation. This is the first time the KC-46A visited Japan. The flight is to support an initial evaluation by the USAF of the KC-46A's integrated mission system suite as well as its ability to conduct worldwide navigation, communication and operation. (U.S. Air Force photo by Yasuo Osakabe)
طائرة "كيه سي-46 إيه بيغاسوس" تستخدم لمهام النقل والتزود بالوقود (سلاح الجو الأمريكي)

عين فوق البحر

وتستخدم طائرة "بي-8 إيه بوسيدون" في مهام الدوريات والاستطلاع البحري، ومراقبة حركة السفن والغواصات وجمع المعلومات فوق المساحات البحرية الواسعة.

MILDENHALL, ENGLAND - JANUARY 07: A Boeing P-8 Poseidon, an American maritime patrol and reconnaissance aircraft, takes off from RAF Mildenhall on January 07, 2026 in Mildenhall, England. There have been recent reports of increased United States Air Force aircraft arriving at American bases in England this week, including RAF Fairford in Gloucestershire and at RAF Mildenhall in Suffolk. The reports coincide with today’s US seizure of the Marinera (previously called the Bella-1), a Russian-flagged tanker in the North Atlantic, and against the backdrop of statements from US officials, including the president, vowing to acquire Greenland, a self-governed territory of Denmark, a NATO member. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
"بوينغ بي-8 بوسيدون" هي طائرة دورية واستطلاع بحرية أمريكية (غيتي)

إنذار مبكر وقيادة جوية

كما أظهرت البيانات تحليق طائرة إنذار مبكر وقيادة وسيطرة من طراز "بوينغ إي-3 بي سينتري".

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وتُستخدم هذه الطائرة في رصد وتتبع الأهداف الجوية والبحرية، وتوفير صورة محدثة لمجال العمليات للقوات ومراكز القيادة. ويكتسب ظهورها أهمية خاصة لأنها لا تعمل فقط كمنصة مراقبة، بل كجزء من بنية القيادة والسيطرة الجوية في مناطق العمليات المعقدة.

يأتي هذا النشاط الجوي بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا، ضمن أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال من الضربات، وعقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفن في المضيق "تجاهلت التحذيرات".

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

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