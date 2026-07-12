فوق هرمز.. 18 طائرة أمريكية ترسم خريطة التصعيد بعد إغلاق المضيق

واصلت طائرات عسكرية أمريكية التحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم الأحد، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات من منصة "فلايت رادار"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تحليق 18 طائرة عسكرية أمريكية فوق المضيق ومياهه المحيطة منذ فجر اليوم الأحد، توزع نشاطها بين طائرات تزود بالوقود، وطائرة دورية واستطلاع بحري، وأخرى للإنذار المبكر.

وكشفت بيانات التتبع أن الجزء الأكبر من النشاط الجوي كان لطائرات التزود بالوقود، إذ رصدت الوحدة 16 طائرة من هذا النوع، إلى جانب طائرة من طراز "بوينغ بي-8 إيه بوسيدون"، وطائرة إنذار مبكر من طراز "بوينغ إي-3 بي سينتري".

وشملت طائرات التزود بالوقود 10 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر"، و6 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس".

طائرات التزود بالوقود

مثّلت طائرات التزود بالوقود العمود الأبرز في النشاط المرصود. وهذه الطائرات لا تنفّذ بالضرورة ضربات مباشرة، لكنها تمنح المقاتلات وطائرات الاستطلاع والدعم قدرة على البقاء في الجو لفترات أطول.

وتُعد "كيه سي-135 ستراتوتانكر" من أبرز طائرات التزود بالوقود المستخدمة لدى القوات الجوية الأمريكية، وتوفر دعما لطائرات القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية والقوات الحليفة.

أما "كيه سي-46 إيه بيغاسوس"، فهي طائرة أحدث ومتعددة المهام، تجمع بين التزود بالوقود جوا ونقل الأفراد والشحنات وتنفيذ مهام الإخلاء الطبي.

عين فوق البحر

وتستخدم طائرة "بي-8 إيه بوسيدون" في مهام الدوريات والاستطلاع البحري، ومراقبة حركة السفن والغواصات وجمع المعلومات فوق المساحات البحرية الواسعة.

إنذار مبكر وقيادة جوية

كما أظهرت البيانات تحليق طائرة إنذار مبكر وقيادة وسيطرة من طراز "بوينغ إي-3 بي سينتري".

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وتُستخدم هذه الطائرة في رصد وتتبع الأهداف الجوية والبحرية، وتوفير صورة محدثة لمجال العمليات للقوات ومراكز القيادة. ويكتسب ظهورها أهمية خاصة لأنها لا تعمل فقط كمنصة مراقبة، بل كجزء من بنية القيادة والسيطرة الجوية في مناطق العمليات المعقدة.

يأتي هذا النشاط الجوي بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا، ضمن أكثر من 300 هدف خلال 3 ليال من الضربات، وعقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفن في المضيق "تجاهلت التحذيرات".