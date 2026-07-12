مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية

وصف محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، مضيق هرمز بأنه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإيراني، مؤكدا أن أهميته الإستراتيجية تتجاوز عشرات القنابل الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رضائي قوله إن "هذا الممر الإستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه الجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى تمسك طهران بدورها في إدارة وتأمين أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية.

وتأتي تصريحات رضائي، وهو القائد السابق للحرس الثوري، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين إيران والولايات المتحدة حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20% من صادرات النفط والغاز العالمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الأحد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر، معتبرا أن محاولات بعض السفن العبور عبر مسارات وصفها بأنها غير مصرح بها تمثل تدخلا خارجيا في تنظيم المرور داخل المضيق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بحرية الحرس الثوري منعت عبور السفن إلى حين وقف ما وصفتها بالتدخلات الأمريكية في المنطقة.

تصعيد متبادل

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري استهداف سفينتين تجاريتين قالت طهران إنهما حاولتا عبور المضيق عبر مسار تدعمه الولايات المتحدة من الجانب العُماني، الأمر الذي أعقبته هجمات أمريكية واسعة استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، قبل أن ترد طهران بضربات قالت إنها استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة.

ويأتي التصعيد رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، نصت على معالجة الخلافات المتعلقة بالمضيق والبرنامج النووي الإيراني ضمن مسار تفاوضي محدد زمنيا.

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وتنص المادة الخامسة من مذكرة التفاهم على التزام إيران بضمان المرور الآمن للسفن وإزالة العوائق العسكرية من المضيق، إلى جانب إطلاق حوار إيراني عُماني حول آليات الإدارة المستقبلية للممر البحري وفق قواعد القانون الدولي.

غير أن النص، وفق القراءة الإيرانية، لا يمنح الولايات المتحدة أي دور مباشر في تنظيم حركة الملاحة داخل المضيق، وهو ما تستند إليه طهران في رفض المسارات التي تقول إنها أُنشئت أو تُدار بتنسيق أمريكي.

وتؤكد إيران باستمرار أن عبور السفن في الممرات الواقعة ضمن مياهها الإقليمية يجب أن يتم بالتنسيق معها، فيما ترفض واشنطن هذا الطرح، معتبرة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية لا يجوز إخضاعها لقيود أحادية.