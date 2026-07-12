بعد أداء القسم.. أعضاء مجلس الشعب السوري ينتخبون المكتب الرئاسي

بدأ مجلس الشعب في سوريا، اليوم الأحد، جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع ورئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد الذي افتتح الجلسة ودعا أعضاء المجلس إلى أداء القسم، قبل أن يسلّم رئاسة المجلس مؤقتا لأكبر الأعضاء سنا.

واعتبر الأحمد خلال كلمته التي افتتح بها أعمال المجلس أن "جلسة اليوم تاريخية تمثل دماء الشهداء ولحظة تاريخية فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب".

وقال إن "القيمة الحقيقية لما وصلنا إليه اليوم لا تقاس بالكلمات بل ‏‏تقاس بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري العظيم‎".

وأدى أعضاء المجلس القسم الجماعي، ليباشروا بعدها مهامهم في عضوية المجلس ويتمتعوا بالحصانة البرلمانية، كما تنص المادة 42 من النظام الانتخابي المؤقت.

وألقى الرئيس السوري أحمد الشرع بعد ذلك كلمة قال فيها، إن "سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبّر عن بطولاتها ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية".

ودعا أعضاء المجلس لجعله "نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات".

بعد ذلك دعا محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكبر أعضاء المجلس سناً لترؤس الجلسة وأصغرهم سناً ليكون أميناً للسر، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 28 من الإعلان الدستوري والمادة 39 من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وترأس المجلس بعد ذلك النائب أسامة العساف، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، حيث دعا أعضاء اللجنة ‏‏القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات ‏‏ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.‎ ‎‎

وفتح رئيس السن النائب أسامة العساف باب الترشّح لرئاسة المجلس، حيث تقدم له ثلاثة أعضاء، وهم عبد الحميد عكيل العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج.

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ويتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء، جرى انتخاب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات السورية، فيما عيّن الرئيس 70 عضواً وفقا لصلاحياته بالإعلان الدستوري.