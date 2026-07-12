قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية وتصفها بـ"التصعيد الخطير"

أدانت دولة قطر، اليوم الأحد، تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعدد من الدول العربية، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد وفقا لأحكام القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استمرار الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمّلت وزارة الخارجية إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما شددت الخارجية القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وصباح اليوم الأحد، أعلنت قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والأردن عن تعرضها لهجمات إيرانية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في الدوحة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت أن قواتها نفّذت ضربات ضد إيران في وقت مبكر الأحد، بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص، قال إنها كانت تسلك "مسارا غير معتمد" من قبل إيران، عبر مضيق هرمز.

يُذكر أن قطر لعبت دور الوسيط، إلى جانب باكستان، في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وطهران التي وُقعت إلكترونيا في 17 يونيو/حزيران الماضي.