قطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم".

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة. وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في يوليو/تموز 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية.

وفي عام 1977 بُويِع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد وعُيّن وزيرًا للدفاع. وفي عام 1989، أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقد تولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 1995، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.