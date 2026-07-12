الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن فيه "إلى حين انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة".

وأكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها سترد بقوة وتستهدف قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة إذا شن هجمات جديدة على إيران.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا على سفينة تجارية في مضيق هرمز، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وفي السياق ذاته، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة قالت إنها عرّضت الأمن البحري للخطر بعد تعطل أنظمتها، قبل أن يجري توقيفها.