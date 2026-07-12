صور فضائية وبيانات ملاحية ترصد استهداف ناقلات قرب القرم

في ظل تكثيف القوات الأوكرانية استهدافاتها المباشرة ضد خطوط الإمداد اللوجيستي و"أسطول الظل" الروسي، كشفت صور أقمار صناعية حديثة، حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تصاعد دخان داكن من إحدى السفن وتلوثا بحريا قبالة السواحل المطلة على مضيق كيرتش وبحر آزوف في شبه جزيرة القرم.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك" مواقع سفن وناقلات تعرضت للاستهداف، في ظل تقارير دولية وبيانات عسكرية تفيد بتعرض ناقلتي النفط "ياسا بولاريس" و"بلو" لضربات بطائرة مسيّرة في مياه البحر الأسود.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان رسمي صادر عن هيئة الأركان الأوكرانية، أعلنت فيه عن شن هجمات ليلة الثامن من يوليو/تموز استهدفت 6 ناقلات نفط تابعة لما وصفته بـ"أسطول الظل" الروسي.

تصاعد دخان وتسرب نفط

وتكشف المقارنة البصرية للصور الملتقطة عبر القمر الأوروبي "سنتينال-2" في السادس من يوليو/تموز الجاري، وأخرى حديثة في الثامن من يوليو/تموز، تغيرا طارئا قبالة سواحل بلدة "أوسوفيني" في شبه جزيرة القرم.

وتوضح صورة الثامن من يوليو/تموز انبعاث عمود دخان أسود وكثيف يمتد من هيكل سفينة متجها نحو الغرب بفعل الرياح، مقارنة بصورة السادس من يوليو/تموز التي أظهرت استقرارا في الحركة الملاحية للسفن في المنطقة ذاتها دون أي أثر لانبعاثات دخانية أو حوادث مرئية.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر شركة "بلانت" الأمريكية، في الثامن من يوليو/تموز الجاري، تسربا نفطيا واضحا في موقع السفينة ذاته.

وتُظهر الصور بقعة داكنة وممتدة تتسرب مباشرة من هيكل السفينة، تطفو في مياه بحر آزوف، مما يشير إلى تضررها وتسببها في تلوث بيئي وبحري، في تطابق مع موقع تصاعد الدخان المرصود.

امتداد التسرب النفطي

وكشفت مقارنة بصرية أخرى لصور الأقمار الصناعية الملتقطة في الأول من يوليو/تموز الجاري، وأخرى حديثة في الثامن من يوليو/تموز، عن ظهور بقع نفطية أخرى تطفو على سطح المياه بالقرب من الشريط الساحلي في مضيق كيرتش.

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وتوضح الصورة الأحدث اتساع رقعة هذا التسرب النفطي وامتداده بشكل واضح في مياه البحر، مقارنة بصورة الأول من يوليو/تموز التي أظهرت استقرارا وخلوا للمياه في المنطقة ذاتها من أي تلوث نفطي.

استهداف الناقلة "ياسا بولاريس"

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز، نقلا عن شركة "ياسا تانكر" المديرة لناقلة النفط "ياسا بولاريس"، بتعرض الناقلة لضربة بطائرة مسيّرة قبالة ساحل البحر الأسود في السابع من يوليو/تموز الجاري.

وأوضحت الشركة أن السفينة، المستأجرة من قبل شركة "شيفرون"، كانت خالية أثناء توقفها، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم الإبلاغ عن أي أضرار مرئية في الهيكل أو وقوع أي تلوث بيئي.

وتشير البيانات الملاحية لمنصة "مارين ترافيك" إلى أن الناقلة، التي تحمل رقم تسجيل (9907457) وترفع علم جزر مارشال، غادرت ميناء "نمرود" التركي، وكان آخر ظهور لها على أنظمة التتبع الملاحي في التاسع من يوليو/تموز الجاري، وتشير سجلات الرحلة إلى أن وجهتها المجدولة كانت منطقة الانتظار في البحر الأسود المتاخمة لمضيق كيرتش.

استهداف الناقلة "بلو"

وفي سياق متصل بالعمليات العسكرية، أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن تنفيذ عملية نوعية باستخدام طائرة مسيّرة، أسفرت عن ضرب ناقلة النفط الروسية "بلو" ضمن "أسطول الظل" في مياه البحر الأسود بالقرب من يالطا في شبه جزيرة القرم.

وأوضح الجهاز أن الناقلة، التي تنتمي لفئة "سويزماكس" العملاقة وتخضع لعقوبات دولية واسعة، تعرضت لأضرار بالغة.

وتُظهر البيانات الملاحية لمنصة "مارين ترافيك" أن ناقلة النفط الخام "بلو"، التي تحمل رقم تسجيل (9236353) وترفع علم الكاميرون، غادرت ميناء كوتشي الهندي في 17 يونيو/حزيران الماضي متجهة نحو ميناء كونستانتسا الروماني.

وتشير السجلات إلى أن آخر إشارة ملتقطة للناقلة كانت فجر يوم الثامن من يوليو/تموز الجاري في مياه البحر الأسود، قبل أن تنقطع إشارات تتبعها وتتغير حالتها الملاحية تشغيليا إلى "متوقفة".

مشاهد جوية وتأكيدات رسمية

وتتقاطع هذه الصور الفضائية لتصاعد الدخان والتسرب النفطي مع مشاهد ميدانية نشرتها قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتوثق المشاهد، التي نُشرت في السابع من يوليو/تموز، هجوما جويا ضد أهداف بحرية روسية في بحر آزوف، ضمن ما أسمته الوحدة "معركة الوقود لشبه جزيرة القرم"، مؤكدة تعرض خزانات الوقود لأضرار بالغة واحتراقها.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية استمرار الهجمات واستهداف ناقلات النفط في بحر آزوف والبحر الأسود لضرب خطوط الدعم اللوجيستي للقوات الروسية في المناطق الجنوبية، وهو ما يتقاطع بدوره مع الأدلة البصرية التي توثق تصاعد الدخان والتسرب النفطي وتوقف الناقلة في موقع الحدث.

وتأتي هذه الضربات في وقت كثفت فيه أوكرانيا عملياتها لاستهداف خطوط الإمداد الروسية إلى شبه جزيرة القرم، إذ أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الماضية مهاجمة 12 ناقلة وقود تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي كانت متجهة إلى شبه الجزيرة، في إطار مساع لعزلها وإضعاف الدعم اللوجيستي للقوات الروسية.