شبكة الجزيرة تودع مؤسسها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعت شبكة الجزيرة الإعلامية مؤسسها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صاحب الفكرة الأولى وواضع لبنة الأساس للشبكة، مشيدة بحكمته وقيادته للتغيير في المشهد الإعلامي بالمنطقة بجرأة عزّ نظيرها.

وقال المدير العام لشبكة الجزيرة، ناصر بن فيصل آل ثاني، في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، أنعى باسم شبكة الجزيرة الإعلامية وكل مسؤوليها وإعلامييها وموظفيها المغفور له بإذن الله تعالى، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صاحب الفكرة الأولى وواضع لبنة الأساس لهذا الصرح الإعلامي".

وأشاد البيان بحكمة الأمير الوالد، الذي أعلن الديوان الأميري صباح اليوم الأحد وفاته عن عمر ناهز 74 عاما، مؤكدا أن رؤيته سبقت عصره، وأدرك مبكرا قوة الكلمة وأهمية الإعلام الحر المستقل في بناء المجتمعات وتنوير العقول، ليغرس البذرة الأولى لشبكة الجزيرة الإعلامية التي أصبحت منارة للحقيقة، ومنبرا للمهمشين في أنحاء المعمورة.

وجاء في البيان أيضا: "لقد اتسم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله- بشجاعة الفكرة وجرأة القرار. وقاد التغيير في المشهد الإعلامي في المنطقة بجرأة عزّ نظيرها، مؤمنا بأن الإعلام رسالة وأمانة، وحق إنساني تجب حمايته مهما كانت التحديات والعراقيل".

وأشار بيان الجزيرة إلى ما ورد في خطاب ألقاه الأمير الوالد في احتفال الشبكة بمرور 25 عاما على انطلاقها، إذ قال فيه إن ما قدمته الجزيرة منذ انطلاقتها جدير بالفخر والاعتزاز، مؤكدا أن هذه الشبكة "أعظم تجربة إعلامية عربية".

وقالت الشبكة: "سنبقى أمناء للرسالة والفكرة، متمسكين بالقيم المهنية السامية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".