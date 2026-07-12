رئيس "مجلس الشعب" الأول في سوريا الجديدة.. من هو عبد الحميد العواك؟

انتخب مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، الأكاديمي القانوني عبد الحميد عكيل العواك رئيسا له، بعد حصوله على 99 صوتا، متقدما على منافسيه مؤيد القبلاوي 75 صوتا، ومحمد رامز كورج 31 صوتا، من مجموع أصوات أعضاء المجلس الحاضرين لجلسته الأولى وعددهم 206.

النشأة والدراسة

ينحدر رئيس البرلمان الجديد من حي غويران في محافظة الحسكة، حيث ولد عام 1966، وتلقى تعليمه الأساسي هناك قبل أن ينتقل إلى جامعة حلب ويتخرج من كلية الحقوق عام 1990.

وتابع العواك تحصيله العلمي في الدراسات العليا، حيث نال شهادة الماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في بيروت عام 2009، وحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية.

المسيرة المهنية

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، شغل العواك منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين عامي 1993 و1998، كما عمل قاضيا برتبة مستشار في وزارة العدل السورية بين عامي 1998 و2014.

وانتقل لاحقا إلى تركيا حيث يعمل مدرسا في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "ماردين آرتقلو" منذ عام 2016، قبل عودته إلى سوريا العام الماضي، حيث تم تعيينه عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، التي ضمت ستة قانونيين آخرين.

انضم العواك إلى مجلس الشعب الحالي، ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع، المتضمنة 70 اسما، وهم ثلث أعضاء المجلس.

الكتب والدراسات

يمتلك الدكتور العواك رصيدا من الكتب والدراسات والأوراق القانونية، منها “العقد الاجتماعي وتطلعات المجتمعات المحلية”، و”دستور سوريا القادم بين رؤية المختصين والمجتمعات المحلية”، و”مدخل إلى علم القانون”، و”الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة”، و”المركزية واللامركزية في سوريا بين النظرية والتطبيق”، و”التغيير الأمني في سوريا”.

وبموجب الإعلان الدستوري، فإن مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها العواك قيادة المجلس، الذي حدد الإعلان الدستوري صلاحياته في اقتراح القوانين وإقرارها بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، كما يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء.