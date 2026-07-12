دون خسائر بشرية.. حريق يلتهم نخيل واحات أوفوس في المغرب

واصلت السلطات المغربية، السبت، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في واحات أوفوس بإقليم الرشيدية جنوب شرقي البلاد، وسط موجة حر وتحذيرات متزايدة من خطر اندلاع الحرائق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول محلي أن فرق الإطفاء تعمل منذ الجمعة على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة، موضحا أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه أتى على مساحة واسعة من أشجار النخيل.

وأضاف المسؤول -الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث إلى وسائل الإعلام- أن حجم المساحة المتضررة لم يتحدد بعد مع استمرار عمليات الإخماد.

وسبق أن حذرت السلطات المغربية سكان المناطق القريبة من الغابات في 12 إقليما من خطر اندلاع الحرائق حتى 12 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إن مستوى الخطورة القصوى المصنف باللون الأحمر يشمل غابات 12 إقليما من أصل 75 إقليما في البلاد.

نظام إنذار مبكر

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم أخطار حرائق الغابات، يستند إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي، إذ يشير اللون الأحمر إلى خطورة قصوى، في حين يدل اللون البرتقالي على خطورة مرتفعة بما يستدعي تعزيز إجراءات الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وخلال عام 2025، أتت الحرائق على نحو 1728 هكتارا من الغابات في المغرب، وشكلت الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45% من إجمالي المساحات المتضررة.

وتتزامن التحذيرات مع نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة حر، يُتوقع أن تصل خلالها شدة الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد.