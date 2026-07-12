انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لمجلس الشعب السوري

انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى، اليوم الأحد، عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات أعضاء المجلس البالغة 206 أصوات.

ونال المنافسان الآخران مؤيد القبلاوي 75 صوتا، ومحمد رامز كورج 31 صوتا.

والعواك، هو عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة (شمال شرق).

وكان رئيس السن النائب أسامة العساف قد فتح باب الترشّح لرئاسة المجلس، حيث تقدم له ثلاثة أعضاء، وهم العواك، و القبلاوي، و كورج.

وتلا العساف ضوابط اللجنة القانونية المؤقتة للعملية الانتخابية لرئاسة مكتب المجلس، ودعا أعضاء اللجنة القانونية المؤقتة إلى الإشراف على العملية الانتخابية، وفرز الأصوات، ووضع الضوابط الانتخابية.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في دمشق أول جلسة لمجلس الشعب، حيث أدى أعضاء المجلس القسم بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وعدد من الوزراء.

وألقى الرئيس السوري أحمد الشرع بعد ذلك كلمة قال فيها، إن "سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبّر عن بطولاتها ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية".

ودعا أعضاء المجلس لجعله "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات".

وشهدت الجلسة حضور 206 أعضاء من أصل العدد الكلي 210 (بغياب 3 أعضاء عن السويداء، والعضو عن محافظة إدلب محمد كلثوم الذي توفي منتصف يونيو/حزيران الماضي إثر أزمة قلبية).

وجاءت شواغر محافظة السويداء الثلاثة، نتيجة عدم تنظيم انتخابات فيها بسبب "الظروف الأمنية"، فيما تم تمثيل المحافظة في المجلس بعضوين ضمن قائمة الثلث المكمل التي عينها رئيس الجمهورية.