العالم ينعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

توالت برقيات ورسائل التعزية من قادة ومسؤولين عرب ودوليين إلى دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدين بمسيرته القيادية وإسهاماته في نهضة قطر وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.

وأعلن الديوان الأميري القطري صباح اليوم الأحد وفاة الأمير الوالد عن عمر ناهز 74 عاما.

الإمارات

تقدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه منصور بن زايد بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري في وفاة الأمير الوالد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان.

كما تقدم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "بخالص التعازي للشيخ تميم وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وبعث حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي برقية تعزية إلى أمير دولة قطر عبر فيها عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

سلطنة عُمان

أعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق عن خالص تعازيه لأمير قطر في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى، وكافة أفراد الشعب القطري في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي إلى دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة الأمير الوالد.

وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون رحيل أمير دولة قطر السابق، بأنه خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة ولبنان والعالم العربي.

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الأمير الوالد سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدّمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد.

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وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري "سنحفظ الموقف الراسخ لسمو أمير قطر السابق إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم واستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم".

تقدم ملك الأردن عبد الله الثاني بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مضيفا "سائلين المولى جل وعلا أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبه".

بدوره، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعزاء لدولة قطر في وفاة الأمير المؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير. على حد وصفه.

وقال عباس إن الأمير الوالد أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة.

كما تقدم حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني بخالص المواساة وصادق التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد، واصفا الفقيد بأنه طيب الذكر وصاحب القيم والمبادئ الإنسانية والوطنية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء.

تقدم الرئيس السوري أحمد الشرع أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير قطر ودولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم بالتعازي والمواساة لأمير دولة قطر ولأسرة الفقيد الكريمة وللشعب القطري.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الوالد لدولة قطر.

وأضاف "خلال فترة رئاستي للوزراء كان لي شرف العمل معه عن كثب على الساحة الدولية حيث كان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر".

وتابع أردوغان "كنت شاهدا على مساعيه الصادقة من أجل تحقيق الاستقرار في العالم الإسلامي وتعزيز أمن منطقتنا ورفاه الشعب القطري".

باكستان

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن خالص تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدا استذكاره لقيادته البصيرة وإسهاماته القيمة في تنمية دولة قطر.

من جانبه، قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن قيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإسهاماته في تحقيق السلام الإقليمي ستظل خالدة في الذاكرة، مشيرا إلى أنه لعب خلال فترة حكمه دورا محوريا في ازدهار بلاده وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين قطر وباكستان.

لبييا

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير قطر وشعبها في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

الهند

نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأمير الوالد، وقال إنه كان زعيما صاحب رؤية ثاقبة قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار، وتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة و الشعب القطري.

ماليزيا

تقدم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بأحر التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعائلة المالكة القطرية وشعب دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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وأشار إلى أنه خلال فترة حكمه حوّل الشيخ حمد قطر إلى دولة ذات مكانة عالمية مرموقة، كما حققت قطر تقدما اقتصاديا ملحوظا وبرزت كصوت مؤثر في الشؤون الإقليمية والدولية.

وأضاف "لقدد كان الأمير الوالد صديقا وفيا لماليزيا وشخصية محترمة في العالم الإسلامي".

إيطاليا

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "الذي شرفني لسنوات طويلة بصداقته" على حد تعبيره.

وأضاف أن قيادته مثّلت مرحلة حاسمة في مسيرة التنمية في قطر وساهمت في تعزيز دورها ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأفغانية إنهم تلقوا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة قطر السابق، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة دولة قطر وشعبها.