استهدفتها بصواريخ متتالية.. شهيد ومصابون في قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم السبت في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مركبة مدنية في شارع الرشيد، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العالول إن الطائرة المسيّرة استهدفت المركبة المدنية بعدة صواريخ، ثم لاحقت من كانوا بداخلها أثناء محاولتهم الابتعاد عنها باتجاه شاطئ البحر.

وأضاف أن الشهيد شاب يبلغ من العمر 21 عاما، مشيرا إلى أن تتابع الصواريخ يشير إلى تعمد استهداف المركبة وملاحقة من كانوا بداخلها.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بوصول جثمان الشهيد والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إثر استهداف المركبة قرب منطقة تبة النويري غربي المخيم.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت خيام نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تتواصل في مختلف مناطق القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المناطق الغربية، وعمليات نسف تستهدف ما تبقى من المنازل في المناطق الشرقية الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وأضاف أن الأوضاع الميدانية والإنسانية تزداد صعوبة في ظل عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار القيود المفروضة على الفلسطينيين منذ توقيعه.

ويسري اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن وزارة الصحة في القطاع تقول إن الخروقات الإسرائيلية أسفرت منذ ذلك الحين عن استشهاد 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين.