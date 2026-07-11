فيضانات محمّلة بالثعابين تغزو مدينة هنغتشو الصينية.. ما القصة؟

في مشهد أشبه بأفلام الرعب، وثّقت مقاطع فيديو مئات الثعابين وهي تنتشر في المناطق المحيطة بمدينة هنغتشو في منطقة غوانغشي جنوب الصين، بعد هروبها من مزرعة مخصصة لتربية الزواحف إثر انهيار سد خزان ليولان، بينها ثعابين كوبرا سامة.

وجاءت حادثة هروب الثعابين في أعقاب فيضانات عارمة ضربت جنوب الصين، بعدما تسببت أمطار غزيرة أعقبت عاصفة استوائية في انهيار جزئي لسد خزان ليولان، مما أدى إلى تدفق سيول جارفة وغمر مناطق واسعة، بينها مزرعة لتربية الثعابين.

وأعلنت السلطات الصينية، الخميس، مصرع 39 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، وكان معظم الضحايا في مدينة هنغتشو، حيث تسبب انهيار السد في تدفق المياه بسرعة نحو المناطق السكنية.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، أدى الفيضان إلى تدمير مزرعة للزواحف في قرية دينغوي ببلدة يونبياو التابعة لمدينة هنغتشو، مما سمح بهروب ما بين 800 و900 ثعبان إلى الشوارع والمناطق السكنية القريبة، من بينها أفاعي كوبرا سامة.

ونشرت وسائل إعلام صينية ومستخدمون على الإنترنت مقاطع وصورا توثق آثار الدمار الذي لحق بالمزرعة، مشيرين إلى أن عددا من السكان تعرضوا للدغات ثعابين، في حين واجه بعض المصابين صعوبة في الوصول إلى الرعاية الطبية بسبب حصار مياه الفيضانات للمناطق المتضررة.

وقال سكان محليون إن مزارع تربية الثعابين تنتشر في المناطق المنخفضة وعلى سفوح التلال في بلدة يونبياو، وإن ارتفاع منسوب المياه دفع الثعابين إلى الفرار من بعض المزارع الصغيرة والانتشار في المناطق المحيطة.

وأوضح أحد مربي الثعابين المحليين، ويدعى لي، لصحيفة "شياوشيانغ مورنينغ بوست" (Xiaoxiang Morning Post)، أن المزارع في المنطقة تربي ثلاثة أنواع رئيسية من الثعابين، هي: الكوبرا، وثعابين الملك، وثعابين الماء. وأشار إلى أن الكوبرا من الأنواع السامة، لكنه رجّح أن عددا من الثعابين الهاربة قد لا يتمكن من البقاء طويلا بسبب تعرضه للغمر بالمياه.

من جهتها، قالت إدارة الطوارئ في مدينة هنغتشو إنها على علم بتدمير مزرعة الثعابين ووقوع إصابات بين السكان، مؤكدة إرسال فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة للتعامل مع تداعيات الفيضانات وانتشار الثعابين.

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حيوانات في خطر

ولم تقتصر تداعيات الفيضانات على الثعابين، إذ علقت حيوانات أخرى أو جرفتها مياه الفيضانات المتصاعدة. وأعلنت حديقة حيوانات في مدينة غويغانغ فقدان أكثر من 100 حيوان، من بينها حماران وحشيان، وأربعة قنافذ، وعشرات الطيور الاستوائية.

وفي هنغتشو، دفع هروب الثعابين من إحدى المزارع السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من مضادات السموم، إلى جانب توعية السكان بكيفية التعامل إذا واجهوا ثعبانا.

كما واجهت إحدى منظمات رعاية الحيوانات في مقاطعة بينيانغ، شمال غرب هنغتشو، صعوبات كبيرة خلال الأيام الماضية في إنقاذ نحو 200 قطة وعشرات الكلاب، حيث جرى نقل الكلاب وسط تيارات المياه القوية، بينما لجأت القطط إلى العوارض الخشبية مع ارتفاع منسوب المياه.