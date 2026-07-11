الجيش اللبناني يجتمع بوفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية

قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب، في إطار تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى قد أعلن، الخميس، أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا بشأن المناطق التجريبية.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن، برعاية أمريكية، "اتفاق الإطار" الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، ويربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

ومنذ الثاني من مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، مما أسفر عن مقتل 4321 شخصا وإصابة 12 ألفا و203 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، في حين توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.