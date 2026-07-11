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مجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

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epa12855247 A portrait depicting the new Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei is on display for sale on a street amid regional tensions, in Sana'a, Yemen, 27 March 2026. EPA/YAHYA ARHAB
مجتبى خامنئي لم يظهر علنا منذ توليه منصبه في مارس/آذار الماضي (الأوروبية)
Published On 11/7/2026
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آخر تحديث: 14:12 (توقيت مكة)

أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة خطية، اليوم السبت، أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي هو مطلب وطني لا بد منه، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييعه ودفنه أمس الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد.

وتعهد مجتبى بالثأر لدماء "القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين الأخيرتين من الجناة المجرمين المدانين"، وفق البيان المكتوب الذي نشره حساب المرشد الأعلى على تيليغرام وتداولته وسائل إعلام إيرانية.

وقال المرشد الأعلى، في الرسالة، إن على قتلة المرشد الراحل "أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم"، مضيفا أن "الانتقام لا يتوقف على وجودي أو وجود بقية المسؤولين"، وفق تعبيره.

وشدد مجتبى على أن الانتقام "يجب أن يتحقق"، متابعا أن من وصفهم بـ"أحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية الشهداء".

Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 in Israeli and U.S. airstrikes, tomb in the Imam Reza shrine in Mashhadm, Razavi Khorasan, Iran in this handout image released on July 10, 2026. KHAMENEI.IR /Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO USE VOA PERSIAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. VERIFICATION: Floor and wall tiles matched archive imagery of the Dar al-Zikr hall in the Imam Reza shrine where Khamenei was reportedly buried Exact date when the footage was filmed could not be verified No older versions found posted online before July 10
ضريح علي خامنئي في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد (رويترز)

وأتت رسالة مجتبى في وداع والده المرشد الإيراني السابق الذي أتمت إيران مراسم تشييعه أمس الجمعة في مدينة مشهد شرق البلاد، بعد أن بدأت قبل أسبوع بمراسم رسمية ثم شعبية شملت مدن طهران وقم الإيرانيتين، والنجف وكربلاء العراقيتين.

ودُفن علي خامنئي، بعد 4 شهور من مقتله بغارة إسرائيلية أمريكية في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط، في مرقد "الإمام الرضا" بمشهد، والذي يُعد قبلة للزائرين بقبته الذهبية ومسجده ذي القبة الزرقاء، وهما من أبرز معالم إيران.

وتولى مجتبى منصب المرشد الأعلى لإيران في 8 مارس/آذار بعد مقتل والده. ولم يظهر علنا منذ ذلك الوقت، لكنه نشر بيانات مكتوبة عدة، وسط أنباء عن إصابته بالغارة التي قتلت المرشد السابق.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت مصادر رفيعة المستوى في طهران إن مجتبى يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره تحسبا لأي هجمات أمريكية جديدة.

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المصدر: الجزيرة

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