مجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة خطية، اليوم السبت، أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي هو مطلب وطني لا بد منه، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييعه ودفنه أمس الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد.

وتعهد مجتبى بالثأر لدماء "القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين الأخيرتين من الجناة المجرمين المدانين"، وفق البيان المكتوب الذي نشره حساب المرشد الأعلى على تيليغرام وتداولته وسائل إعلام إيرانية.

وقال المرشد الأعلى، في الرسالة، إن على قتلة المرشد الراحل "أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم"، مضيفا أن "الانتقام لا يتوقف على وجودي أو وجود بقية المسؤولين"، وفق تعبيره.

وشدد مجتبى على أن الانتقام "يجب أن يتحقق"، متابعا أن من وصفهم بـ"أحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية الشهداء".

وأتت رسالة مجتبى في وداع والده المرشد الإيراني السابق الذي أتمت إيران مراسم تشييعه أمس الجمعة في مدينة مشهد شرق البلاد، بعد أن بدأت قبل أسبوع بمراسم رسمية ثم شعبية شملت مدن طهران وقم الإيرانيتين، والنجف وكربلاء العراقيتين.

ودُفن علي خامنئي، بعد 4 شهور من مقتله بغارة إسرائيلية أمريكية في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط، في مرقد "الإمام الرضا" بمشهد، والذي يُعد قبلة للزائرين بقبته الذهبية ومسجده ذي القبة الزرقاء، وهما من أبرز معالم إيران.

وتولى مجتبى منصب المرشد الأعلى لإيران في 8 مارس/آذار بعد مقتل والده. ولم يظهر علنا منذ ذلك الوقت، لكنه نشر بيانات مكتوبة عدة، وسط أنباء عن إصابته بالغارة التي قتلت المرشد السابق.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت مصادر رفيعة المستوى في طهران إن مجتبى يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره تحسبا لأي هجمات أمريكية جديدة.