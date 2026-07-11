سوريا وقطر تعززان التعاون بمذكرة تفاهم في الدراسات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب، وذلك خلال زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي العاصمة دمشق.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد استقبل الوزير القطري في قصر تشرين بالعاصمة دمشق صباح اليوم.

وقالت الخارجية السورية إن لقاء الوزيرين تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة".

كما ناقش الجانبان "تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين".

وسبق أن بحث الوزير الشيباني، في 7 يونيو/حزيران الماضي – خلال اتصال هاتفي تلقاه من الخليفي – علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الخليفي حينها دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، مؤكدا مساندة بلاده تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار.