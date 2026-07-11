أخبار|سوريا

سوريا وقطر تعززان التعاون بمذكرة تفاهم في الدراسات الدبلوماسية

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اجتماع وزير الخارجية السوري مع وزير الدولة للشؤون الخارجي القطري @حساب وزارة الخارجية السورية على منصة أكس
الشيباني يستعرض والخليفي العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة (وزارة الخارجية السورية)
Published On 11/7/2026
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آخر تحديث: 16:19 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب، وذلك خلال زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي العاصمة دمشق.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد استقبل الوزير القطري في قصر تشرين بالعاصمة دمشق صباح اليوم.

وقالت الخارجية السورية إن لقاء الوزيرين تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة".

كما ناقش الجانبان "تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين".

وسبق أن بحث الوزير الشيباني، في 7 يونيو/حزيران الماضي – خلال اتصال هاتفي تلقاه من الخليفي – علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

اجتماع وزير الخارجية السوري مع وزير الدولة للشؤون الخارجي القطري @حساب وزارة الخارجية السورية على منصة أكس
اجتماع وزير الخارجية السوري مع وزير الدولة للشؤون الخارجي القطري
@حساب وزارة الخارجية السورية على منصة أكس

واستعرض الجانبان خلال الاتصال جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الخليفي حينها دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، مؤكدا مساندة بلاده تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار.

المصدر: الجزيرة

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