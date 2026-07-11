"الممر الأوسط" في هرمز.. ماذا يعني؟ ولماذا أصبح محور مفاوضات مسقط؟

في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط لخفض التصعيد بين الجانبين، برز مصطلح "الممر الأوسط" في مضيق هرمز بوصفه أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي أن المشاركين في الاجتماعات يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح هذا الممر، الذي يقع في المياه الدولية ويضمن حرية الملاحة وعبور السفن.

وتتسارع التحركات الدبلوماسية في مسقط وطهران والدوحة لاحتواء تصعيد متجدد بين الولايات المتحدة وإيران، يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أنهت جولة سابقة من المواجهة، في وقت تحول فيه ملف مضيق هرمز إلى العقدة الأبرز أمام استعادة مسار التفاوض.

في المقابل، أفادت شبكة "سي بي إس" -نقلا عن مسؤول أمريكي- بأن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لن يشاركوا في محادثات مسقط، على أن تستمر الاتصالات مع الوسطاء عن بعد.

وتاليا قراءة في أبرز الأسئلة المرتبطة بـ"الممر الأوسط"، ودلالات طرحه على طاولة المفاوضات، وما الذي قد تعنيه إعادة فتحه بالنسبة للملاحة الدولية:

ما "الممر الأوسط" في مضيق هرمز؟

الممر الأوسط هو أحد مسارات الملاحة المخصصة لعبور السفن داخل مضيق هرمز، ويقع في المياه الدولية، بما يسمح للسفن التجارية وناقلات النفط بالمرور بحرية، وفق القانون الدولي.

وتكمن أهمية الممر الأوسط في أنه يتيح للسفن العبور عبر المياه الدولية، بعيدا عن المياه الإقليمية لإيران وعُمان، مما يقلل احتمالات التصعيد العسكري، ويساعد على استمرار حركة الملاحة والتجارة العالمية.

ماذا عن الممر الشمالي والجنوبي؟

نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطلع، أن مسقط أعدت مسودة مقترح لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين، مع الإبقاء على كلا الممرين مفتوحين.

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ووفقا لمسودة المقترح العماني، فإنها تتيح حرية الملاحة في الممر الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وفقا لآلية العمل التي كانت سائدة قبل الحرب.

وأما بخصوص الممر الشمالي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فإن السفن الراغبة في العبور ستحتاج إلى موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية، على ألا تُفرض أي رسوم على العبور، وفقا لمسودة المقترح التي لا تزال قيد النقاش.

ونقل مراسل أكسيوس، عن مصدر دبلوماسي، أن الجانب الإيراني لم يتمكن من الموافقة على المقترح العُماني خلال اجتماع مسقط، وأحال المسودة إلى طهران لإجراء مشاورات داخلية بشأنه، وأضافت المصادر أن المقترح العُماني يقضي بتشغيل المسارين الشمالي والجنوبي بكامل طاقتهما.

لماذا يناقش المفاوضون إعادة فتحه الآن؟

حسب ما نقله أكسيوس عن مصادر دبلوماسية وإقليمية، فإن الأطراف المشاركة في اجتماعات مسقط تبحث إصدار بيان مشترك يعلن إعادة الفتح الكامل للممر الأوسط، بما يضمن حرية الحركة والعبور الكامل للسفن.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة في مسقط سمير النمري إنه سبق أن عملت عُمان خلال الفترة الماضية على إنشاء ممر ملاحي آمن عبر مياهها الإقليمية، مما أسهم في خروج عدد كبير من السفن التي كانت عالقة داخل مياه الخليج، مؤكدا أن مسقط تركز على ضمان حرية الملاحة.

وقال مراسل الجزيرة في مسقط إن مضيق هرمز أصبح العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن مسقط شهدت خلال الأسبوعين الماضيين حراكا مكثفا لوضع حلول لأزمة الملاحة، شمل لقاءات إيرانية عمانية رفيعة المستوى.

ما علاقة الممر الأوسط بالمفاوضات النووية؟

رغم أن الممر الأوسط يعد ملفا بحريا، فإنه أصبح مرتبطا مباشرة بالمفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وطهران.

فحسب مصادر نقل عنها أكسيوس، ترى الدول الوسيطة أن الحفاظ على حرية الملاحة يعد خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، في سبيل منع انهيار التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال فترات التفاوض السابقة.

كما كشفت المصادر -نقلا عن أكسيوس- أن مسؤولين من قطر وباكستان وتركيا ومصر أجروا اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال الأيام الماضية لاحتواء التوترات، في حين توجه وفد قطري إلى إيران بالتنسيق مع واشنطن في محاولة لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.

ووفقا لمصدر إقليمي مشارك في الوساطة، فإن الجهود الدبلوماسية الحالية تركز أولا على تثبيت خفض التصعيد، ثم الاتفاق على موعد جديد لجولة من المحادثات الفنية.

كما لفت مراسل الجزيرة في واشنطن محمد الأحمد إلى أن الولايات المتحدة تربط أي تقدم في المفاوضات بالملف النووي أيضا، إذ تطالب طهران بالتخلي عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، مع الإبقاء على خيارات الضغط العسكرية والاقتصادية إذا رفضت ذلك.

ما موقف إيران من الممر الأوسط؟

نفت إيران صحة ما أورده موقع أكسيوس بشأن التفاهمات المتعلقة بـ"الممر الأوسط" في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر سياسي مطلع تأكيده أن المضيق يقع حصرا ضمن المياه الداخلية والإقليمية لكل من إيران وعُمان، وأن أي قرار يتعلق بإدارته أو ترتيباته المستقبلية يعود للدولتين المشاطئتين له.

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وأوضح المصدر أن البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد ينص على أن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز تُناقش بين طهران ومسقط.

وأضاف أن مشاركة قطر تقتصر على دور الوسيط وتبادل وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، انسجاما مع ما ينص عليه البند الخامس من مذكرة التفاهم.

ما موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؟

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديدات شديدة اللهجة لإيران، وصلت إلى حد التهديد بـ"إبادتها كليا" إذا حاولت اغتياله، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة، وسط تأكيد طهران أنها "أوفت" بالتزاماتها وأنها لن تستسلم.

وحسب أكسيوس، عقد ترمب اجتماعا، أول أمس الخميس، مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث التوترات مع إيران، في حين أكد مسؤول أمريكي عقب الاجتماع أن المحادثات الفنية مع الوسطاء لا تزال ملتزمة بإيجاد حل للتوصل إلى اتفاق نووي.

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي منح المفاوضين الأمريكيين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرين إلى أن "الرئيس لديه خيارات واسعة إذا انهارت المحادثات".