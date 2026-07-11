المبعوث الأممي لليمن يؤكد التزام الحكومة والحوثيين بتنفيذ اتفاق الأسرى

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، أنه تلقى خلال الـ48 ساعة الماضية التزامات من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المبرم بينهما.

وقال غروندبرغ، في بيان أصدره بهذا الشأن، إنه تلقى اليوم السبت وأمس الجمعة، تأكيدات متجددة بشأن التزام الحكومة اليمنية والحوثيين بالتنفيذ الكامل للاتفاق المبرم في مايو/أيار الماضي، المتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 معتقل على خلفية الصراع بين الطرفين.

وحث المبعوث الأممي الطرفين على "تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن"، موضحا أن الجانبين أكدا التزامهما بذلك، من دون التطرق إلى تفاصيل.

ويأتي بيان المبعوث الأممي بعد إعلان الحكومة والحوثيين، أمس الجمعة، تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي كان مقررا السبت، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط اتهامات متبادلة بشأن الطرف المتسبب في عرقلة تطبيقه.

وكان الطرفان وقعا في 14 مايو/أيار الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، اتفاقا يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز من الجانبين، بعد مشاورات استمرت 3 أشهر.

ويشمل الاتفاق إطلاق الحوثيين سراح 7 سعوديين و20 سودانيا من قوات التحالف العربي، في اتفاق يفضي لأكبر صفقة لتبادل الأسرى باليمن، لكنه لم يُنفذ اليوم السبت كما كان مقررا.

يُذكر أن الحرب في اليمن اندلعت عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع المعارك مطلع عام 2015 مع تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية دعما للحكومة، بناء على طلبها. وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أشد الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.