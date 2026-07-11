جيش الاحتلال يقصف غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس

قال مراسل الجزيرة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ -أمس الجمعة- عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس، مع استمراره في خرق وقف إطلاق النار بمناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينييْن -على الأقل- برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما امرأة في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والثاني رجل في شارع المدرسة بحي الأمل شمال غربي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت تقارير فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبان سكنية شرقي مدينة غزة، بينما قصفت المدفعية شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف شرقي خان يونس وشرقي حي التفاح الواقع شرقي مدينة غزة. كما وجهت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه بحر مدينة خان يونس جنوبا وبحر وسط القطاع.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، نددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع بتعرض عامليْن لإصابات خطيرة إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات وعمليات الاستهداف الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وتطالب الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف هذه الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي.

وفي الأثناء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لأماكن النازحين إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في فرض القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

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ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء -منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- إلى 1094 شهيدا، إضافة إلى 3507 مصابين، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان -منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023- نحو 73 ألفا و120 شهيدا و173 ألفا و635 مصابا، بالإضافة لتدمير نسبة 90% من البنية التحتية في القطاع.